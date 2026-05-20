“Ni un muerto más”: Exigen destitución del ministro Julio García Zerpa tras protesta

Familiares de presos políticos marcharon este miércoles 20 de mayo para exigir la destitución del ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa. En una movilización que comenzó en Plaza Venezuela, las personas se dirigieron primero a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en rechazo a las muertes bajo custodia del Estado.

Bajo la consigna “Ni un muerto más” y con una enorme urna negra que contenía los nombres de los fallecidos bajo custodia, los familiares se dirigieron luego hasta la entrada del Ministerio del Servicio Penitenciario para exigir la destitución inmediata del actual ministro. Muchos de los presentes llevaban cubiertas sus bocas con cinta negra en forma de “X”, como forma de protesta.

Andreina Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, junto al resto de familiares presentes, entregó un documento al Servicio Penitenciario en el que exigen condiciones de reclusión dignas, atención médica urgente, entre otras peticiones. Baduel ha denunciado en diversas oportunidades el precario estado de salud de su hermano y cómo no ha recibido más que negativas por parte de las autoridades.

Baduel aseguró que esta sería la cuarta vez que se dirigen al ministerio para alertar sobre cómo las condiciones de reclusión y la falta de atención médica pueden acabar con la vida de los detenidos. Según relató, fueron atendidos por el director del Departamento de la Familia, quien negó que los presos políticos se encuentren recluidos en condiciones inhumanas o que sean víctimas de tortura.

“Hoy, lamentablemente, el tiempo nos da la razón. Se suma un preso político más a la larga lista de muertos bajo custodia del Estado”, declaró. Con el reciente deceso, ya son 27 personas fallecidas bajo la supervisión del Estado, afirmó Baduel.

“Desde octubre de 2024 estuvimos aquí como colectivo denunciando que en el Rodeo, I el DGCIM utilizaba al SESMA para torturar y delinquir, y el ministro no hizo nada diferente para que eso cambiara”, aseveró.

Familiares de los presos políticos entregarán un documento en el Ministerio para el Servicio Penitenciario, en el cual exigen la destitución del ministro Julio García Zerpa. Otras peticiones son condiciones de reclusión dignas, atención médica urgente, entre otras.



Andreina… pic.twitter.com/U3DWB2abKs — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 20, 2026

Un minuto de silencio por los caídos

El Servicio de Seguridad y Custodia del Estado Mayor (SESMA) es un órgano del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Baduel ratificó la exigencia de los familiares de una investigación independiente del actual ministro.

“Si tiene un poquito de respeto por sí mismo y compasión por las víctimas, lo más sensato que puede hacer es renunciar”, expresó.

Los familiares de los detenidos realizaron una parada simbólica en la sede del Sebin en Plaza Venezuela, en memoria del fallecido concejal Fernando Albán, que murió bajo custodia en esa estructura. Funcionarios intentaron impedir la permanencia de los familiares en el sitio; no obstante, las personas realizaron el minuto de silencio en memoria de los fallecidos.

Familiares de los presos políticos se concentran en Plaza Venezuela para movilizarse en silencio hasta la sede del @mppsp_vzla, en rechazo a las muertes bajo custodia. pic.twitter.com/OKuM9HFCZS — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 20, 2026

Principios constitucionales que no se cumplen

El artículo 43 de la Constitución venezolana establece que el derecho a la vida es inviolable y que el Estado deberá proteger la vida de las personas privadas de libertad. Por otro lado, el artículo 272 estipula que el sistema penitenciario debe garantizar el respeto por los derechos humanos, principios constitucionales que no se están cumpliendo, como en el caso de Víctor Hugo Quero y otros presos que han muerto bajo supervisión de las autoridades.

Andreina Baduel recordó que existen 42 privados de libertad en condiciones críticas de salud. Respecto al anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre las 300 excarcelaciones, indicó que “no es la primera vez que hacen promesas”. Por su parte, exigió que se permita el ingreso de la Cruz Roja Internacional a los centros de detención.

Gestión que “maquilla” y manipula comunicacionalmente”

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) también exigió en un comunicado este 20 de mayo la destitución de Julio García Zerpa, y lo señaló de “encubrir la grave crisis” del sistema carcelario, mediante una “gestión que prioriza el maquillaje y la manipulación comunicacional”.

La ONG denunció una vulneración sistemática a los derechos humanos, tras documentar al menos 17 muertes en distintos penales del país en un lapso menor a un mes.

La organización destacó tres casos recientes que evidencian la indolencia estatal. El primero fue el manejo de la masacre en el Centro Penitenciario Yare III en abril, donde fueron asesinados cinco reclusos. Según el OVP, el Ministerio intentó reducir los hechos a un motín entre bandas, minimizó la gravedad de la violencia, ocultó balance de heridos e ignoró la angustia de los familiares mediante un “profundo silencio institucional”.

Asimismo, la ONG condenó la actuación de García Zerpa ante la muerte del preso político Víctor Quero Navas en el Internado Judicial Rodeo I. El OVP desmintió la versión oficial que afirmaba que el recluso no había recibido visitas y recordó que su madre acudió reiteradamente al penal solicitando información sin éxito. Para la organización, este caso demuestra que la asistencia médica en las cárceles venezolanas es “inexistente o discrecional” y representa el “fracaso absoluto del deber de custodia del Estado”.

Finalmente, el OVP repudió el uso no consensuado de la imagen de la presa política Emirlendris Benítez para una campaña oficial por el Día de la Familia. La ONG calificó de “cinismo” y “violencia institucional” que se utilice como rostro de unión familiar a una mujer que ha sido víctima de torturas, aislada de su entorno y con la salud quebrantada.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.