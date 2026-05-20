“Anuncio de 300 es insuficiente”: Defensores piden liberación plena de todos los presos políticos

Defensores de derechos humanos se pronunciaron ante el anuncio realizador por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez en el que informaba que en las próximas horas serían liberados 300 presos políticos.

Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en entrevista con el periodista Román Lozinski expresó que el anuncio “es insuficiente” ya que sus registros contabilizan un total de 654 presos políticos.

“Hay que insistir en que el registro de nuestra organización es de 654 presos políticos, son muchos más que los anunciados ayer. Las exigencias de todas las organizaciones defensoras de derechos humanos es que todos los presos políticos deben ser liberados de forma plena e inmediata”, dijo Tineo.

La coordinadora de JEP enfatizó que las excarcelaciones actuales mantienen judicializadas a todas las personas enfrentando cargos muy graves con violaciones al debido proceso por lo que pide liberaciones plenas.

Martha Tineo coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón @JEPvzla: el anuncio es insuficiente, ya que sus registros contabilizan un total de 654 presos políticos. La exigencia es la liberación plena e inmediata de todos https://t.co/Ck42BWfCYW pic.twitter.com/4To9P4fjwE — ROMAN LOZINSKI (@RLOZINSKI) May 20, 2026

“Total y sin restricciones”

Por su parte, el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, indicó espera a que el anuncio de Rodríguez no se limite a números discrecionales, sino que incorpore a todos los presos políticos que al día de hoy superan las 400 personas.

A través de un video difundido en X, Romero aclaró que la liberación de presos políticos “no se trata de gestos”, sino de una obligación del Estado de básicamente respetar el Estado de Derecho.

El defensor de derechos humanos mencionó el caso del general Antonio Lozada quien lleva más de nueve años detenido sin juicio y sin condena y padeciendo graves problemas de salud.

“Esperemos que realmente esto no sea simplemente gestos y retórica, sino que se trabaja en el fondo, que es lo que queremos los venezolanos, para lograr una verdadera paz social, un verdadero Estado de Derecho y un verdadero camino hacia la democracia”, dijo Romero.

Liberación de presos políticos debe ser total y sin restricciones pic.twitter.com/PTrq9L9fGx — Alfredo Romero (@alfredoromero) May 20, 2026

“La libertad no es un gesto. La libertad es un derecho.”

La ONG Laboratorio de Paz también se pronunció por las declaraciones de Jorge Rodríguez y resaltó que la “la libertad no es un gesto. La libertad es un derecho”.

La ONG recordó que Rodríguez hace más de tres meses ya había prometido que “todos” los presos políticos serían liberados y que hoy cientos de personas siguen detenidas arbitrariamente.

“Ninguna familia debería agradecer el fin de una injusticia. La reciente muerte de Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero —fallecido bajo custodia del Estado— evidencia el profundo dolor y desgaste que viven cientos de familias venezolanas”, se lee en el post de la organización.

“La libertad no es un gesto. La libertad es un derecho.” 🕊️



Este 19 de mayo, Jorge Rodríguez volvió a prometer excarcelaciones de presos políticos en Venezuela. Pero hace más de tres meses ya había prometido que “todos” serían liberados. Hoy cientos de personas siguen detenidas… — LabPazVe (@LabPazVe) May 19, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

