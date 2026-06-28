Comando Sur de Estados Unidos y Puerto Rico activan control de asistencia y posible despliegue

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó la entrega de suministros de asistencia en desastres en el estado La Guaira, como parte de la respuesta internacional tras los terremotos registrados en Venezuela. La institución informó en su cuenta oficial en X que una embarcación de desembarco arribó al puerto con equipo logístico destinado a operaciones de emergencia y apoyo humanitario en zonas afectadas.

De forma paralela, autoridades en Puerto Rico señalaron que se encuentran a la espera de instrucciones del gobierno federal estadounidense para definir el posible despliegue de recursos hacia Venezuela. El secretario de Seguridad Pública, Arturo Garffer, indicó que el Departamento de Estado centraliza la coordinación de la respuesta, a diferencia de operaciones anteriores en las que los estados y territorios actuaban de forma directa.

Según la información publicada por El Nuevo Día, Puerto Rico ya tiene listos equipos de búsqueda y rescate conformados por bomberos, paramédicos y personal especializado, además de material médico y logístico preparado para su eventual traslado.

El mismo medio reporta que el gobierno federal de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y el Comando Sur, mantiene la coordinación de la asistencia internacional, incluyendo la evaluación de recursos disponibles y la articulación de equipos especializados que podrían ser enviados a las zonas más afectadas.

En Venezuela, los equipos internacionales ya desplegados continúan las labores de búsqueda y rescate en distintos puntos del litoral central, especialmente en el estado La Guaira, una de las zonas más impactadas por los sismos.

Las cifras oficiales de víctimas continúan en ascenso, mientras avanzan las operaciones en terreno. Autoridades y organismos internacionales han advertido que el número de fallecidos, heridos y damnificados sigue aumentando a medida que se accede a estructuras colapsadas y zonas de difícil acceso.

El balance preliminar se mantiene en revisión constante debido a la magnitud de los daños y a la continuidad de las labores de rescate, que aún se encuentran en desarrollo.

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