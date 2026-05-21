Tras 16 meses de detención fue excarcelado ex alcalde zuliano Nervins Sarcos

La noche de este miércoles, 20 de mayo, la ONG Foro Penal confirmó la excarcelación del exalcalde del municipio Colón del estado Zulia, Nervins Sarcos, tras 16 meses de detención.

A través de su cuenta en X, el Foro Penal informó que el exalcalde estuvo privado de libertad desde el 24 de enero de 2025 sin pruebas públicas en su contra.

Según información recopilada en medios locales, Sarcos fue uno de los siete alcaldes zulianos -tres opositores y cuatro chavistas- que, según la administración chavista habían sido detenidos por estar presuntamente vinculados al “tráfico de estupefacientes” y a “mafias” que “operan” en esa región petrolera.

#20My Desde el Foro Penal confirmamos la excarcelación del alcalde de Colón, estado Zulia: NERVINS SARCOS, injustamente privados de libertad desde el 24/01/2025.

Nunca debió estar tras las rejas!#LiberenATodosLosPresosPoliticos

#20My Desde el Foro Penal… — Foro Penal (@ForoPenal) May 21, 2026

UNT celebró la liberación

El partido Un Nuevo Tiempo celebró la medida y exigió la liberación del resto de los presos políticos.

“Recibimos con beneplácito la noticia de la excarcelación de Nervins Sarcos, exalcalde del municipio Colón y dirigente de nuestra organización. Esperamos que todos los presos políticos sean liberados y se cierre de una vez por todas este oscuro capítulo de persecución en nuestro país”, expresó el partido a través de su cuenta en X.

Recibimos con beneplácito la noticia de la excarcelación de Nervins Sarcos, exalcalde del municipio Colón y dirigente de nuestra organización.



Esperamos que todos los presos políticos sean liberados y se cierre de una vez por todas este oscuro capítulo de persecución en nuestro… pic.twitter.com/Ib3C9oZrTC — Un Nuevo Tiempo (@partidoUNT) May 21, 2026

UNT confirmó que seguirán luchando con la misma firmeza hasta que todos estén en libertad plena y las familias venezolanas puedan reencontrarse.

El presidente de UNT, Manuel Rosales, escribió en la misma red social que, tras meses de “un encierro arbitrario basado en la persecución y cargos infames, por fin es liberado”.

La excarcelación de Sarcos ocurre luego del anuncio de Jorge Rodríguez sobre la supuesta liberación de 300 ciudadanos detenidos por motivos políticos en el país.

Hasta el momento, el Foro Penal ha confirmado la excarcelación de 38 presos políticos después del anuncio. Des estos, 36 son hombres y dos son mujeres.

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