28Jun | Balance tras los sismos: 1450 fallecidos y más de 2500 infraestructuras afectadas

Este domingo 28 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció un nuevo balance oficial tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron la región central del país el pasado miércoles 24 de junio.

Hasta las 1:30 p.m., las autoridades confirman 1450 personas fallecidas, 2150 heridos y 12 721 damnificados. El impacto físico abarca 2501 infraestructuras afectadas, dentro de las cuales se reportan 774 edificios colapsados (189 con colapso total y 585 con daños parciales), 38 hospitales comprometidos, 44 centros comerciales y 1645 estructuras de otra índole, incluyendo fallas críticas en puentes y carreteras. Tras los dos movimientos telúricos principales, el territorio ha registrado 512 réplicas.

El gobierno asegura que 12 049 personas han recibido asistencia médica general y 7168 han pasado por puestos de triaje en La Guaira, Caracas, Valencia y Maracay; además, 527 pacientes en estado crítico requirieron traslado directo a hospitales y clínicas de la capital. La contingencia movilizó el ingreso de 2624 rescatistas extranjeros, quienes operan con 137 perros de búsqueda, 49 vehículos de soporte y 84,4 toneladas de equipos e insumos médicos.

Como mecanismos de respuesta y contingencia civil, se anunció la habilitación de la línea de apoyo psicológico 0800-AYUDA-01 y la plataforma digital localizapacientes.com, diseñada para verificar -mediante nombre y cédula- si un ciudadano desaparecido se encuentra recluido en algún centro asistencial del país.

En paralelo, el acceso logístico hacia el estado La Guaira se mantiene regulado mediante un censo en el Poliedro de Caracas, donde se han registrado 7876 personas para la entrega de salvoconductos.

Proselitismo en medio de la tragedia

En redes sociales cuestionaron a la mandataria Delcy Rodríguez, porque interrumpió las labores de un grupo de rescatistas internacionales para participar en una transmisión de VTV.

“Quisimos apartarlos de sus tareas que sabemos que son vitales para agradecerles”, expresó en el audiovisual, lo que despertó reacciones airadas debido a las miles de familias que esperan que sus seres queridos sean rescatados de los escombros.

"Delcy Rodríguez" es tendencia porque interrumpió las labores de un grupo de rescatistas internacionales para participar en una transmisión de VTV.



“Quisimos apartarlos de sus tareas que sabemos que son vitales para agradecerles”.



Aún hay personas atrapadas. pic.twitter.com/vzwZ9QsCSm — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) June 28, 2026

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