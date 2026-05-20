El Mañanero del 20 de mayo: Excarcelados los tres policías metropolitanos del 11A

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 20 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Después de 24 años, los presos políticos más antiguos del gobierno chavista fueron excarcelados. Así lo informó la ONG Foro Penal a través de su cuenta en X.

El Foro Penal posteó que Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín quienes estaba privados de libertad desde el 2003, fueron puestos en libertad con medidas cautelares. “Nunca debieron estar tras la rejas”, indicó la ONG.

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Recién salido del horno: otras noticias

El reencuentro que el sistema de “justicia” le negó a Carmen Navas

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Transparencia Venezuela exige investigar a quienes favorecieron a Alex Saab

Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

Así fue la despedida de la señora Carmen Teresa Navas, madre del preso político fallecido bajo custodia del Estado, Víctor Hugo Quero Navas.

En imágenes, la despedida a la señora Carmen Teresa Navas. 19 MAY 2026. pic.twitter.com/PSE0RE4sFV — Seir Contreras (@SeirContreras) May 19, 2026

Azuquita pa’l café

Este joven sale del colegio a trabajar vendiendo tortas. Es un ejemplo admirable.

Vean este video, es un chamo que sale del liceo y trabaja vendiendo tortas, es el reflejo que en Venezuela no todo está perdido.



Hay esperanza y vamos a ir hasta el final. pic.twitter.com/c6Aw7WJVuf — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) May 19, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Te presentamos la agenda semanal del 18 al 24 de mayo del Centro Cultural Chacao.