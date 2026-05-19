Jorge Rodríguez anunció que serán liberados 300 presos políticos: “Solo pedimos que aprecien el gesto”

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció este martes, 19 de mayo, que entre el lunes y el próximo viernes 300 presos políticos serán puestos en libertad a través de medidas de beneficio que, según sus palabras, “van más allá de la Ley de Amnistía”.

Rodríguez detalló que, aunque algunos de los beneficiarios están “incursos en delitos demostrados”, se les está otorgando la libertad por cumplir con criterios específicos de vulnerabilidad como personas menores de edad, mayores de 70 años, mujeres embarazadas o en período de lactancia y personas con patologías de salud.

“No le estamos pidiendo nada a nadie, ni estamos pidiendo ningún quid pro quo con esto, solamente que sepan apreciar el gesto”, enfatizó.

ÚLTIMA HORA | Jorge Rodríguez anuncia que serán liberados 300 presos políticos en las próximas horas, incluidos los Policías Metropolitanos de 2002 https://t.co/TR3DG1JKgD pic.twitter.com/FZKdVEPjdM — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) May 19, 2026

Las víctimas del Sippenhaft

Durante su alocución, Rodríguez mencionó el caso de la adolescente Samantha Hernández, a quien acusó con un discurso estigmatizante de portar supuestos explosivos “para volar la Plaza Venezuela y la Plaza de la Victoria de Mayo”. Bajo argumentos similares, el parlamentario también se refirió a la ciudadana Mary Perfecta Torres, señalando que recibe la medida por ser mayor de 70 años de edad.

Hernández, de 16 años, fue excarcelada este lunes, 18 de mayo, y había sido detenida tras una irrupción violenta en la casa de sus abuelos en Caracas, el 19 de noviembre de 2025 solo por ser hermana menor del teniente disidente Cristian Hernández.

Bajo argumentos similares, el parlamentario también se refirió a la señora Mary Perfecta Torres, señalando que recibe la medida por ser mayor de 70 años de edad.

Es importante recordar que, defensores de derechos humanos han denunciado que tanto la adolescente Samantha Hernández como la señora Merys Torres de Sequea fueron víctimas de Sippenhaft, una táctica de castigo colectivo de origen nazi empleada para doblegar a objetivos políticos mediante el secuestro o detención de sus familiares.

Los presos políticos más antiguos del país

Jorge Rodríguez también informó que dentro de este grupo de excarcelaciones se incluirá a los funcionarios de la Policía Metropolitana que permanecían condenados por los hechos de abril de 2002.

Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina son los presos políticos más antiguos del país, acumulando más de 23 años tras las rejas. Detenidos en el año 2003 y sentenciados en 2009 a la pena máxima de 30 años en un juicio plagado de irregularidades viciadas de motivación política, los exfuncionarios han cumplido más del tiempo requerido por la legislación venezolana para optar a medidas alternativas a la condena.

A pesar de sufrir graves deterioros de salud tras más de dos décadas de reclusión en el Centro Penitenciario Ramo Verde, el Estado les había negado sistemáticamente los beneficios procesales y las medidas humanitarias que por ley les correspondían.

Adultos mayores con estado de salud crítico

Diversas organizaciones no gubernamentales han alertado de manera sistemática sobre el crítico estado de salud de los detenidos de la tercera edad, quienes sufren patologías crónicas agravadas por las precarias condiciones de reclusión.

Uno de los casos es el de Orlando Laufer Hernández (70 años), a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de otorgarle medidas cautelares debido al riesgo inminente que corre su vida al padecer un tumor cerebral sin atención médica adecuada.

Asimismo, activistas han denunciado de forma continua el ensañamiento contra otros ciudadanos de avanzada edad con cuadros severos de hipertensión, diabetes o problemas oncológicos, a quienes el Estado les ha negado la aplicación del artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal, que prohíbe la prisión común para personas mayores de 70 años.

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