La historia de los agentes de la PolicÃ­a Metropolitana (PM) que condenaron por los sucesos del 11 de abril de 2002 no es solo otra injusticia en Venezuela. Es un relato de 23 aÃ±os que ha dejado familias fragmentadas, padres que murieron a la espera de un abrazo y una nueva generaciÃ³n que solo conoce a sus padres por visitas tras las rejas.

En abril de 2009, cuando ya tenÃ­an seis aÃ±os en prisiÃ³n, HÃ©ctor RovaÃ­n (inspector jefe), Erasmo BolÃ­var (distinguido), Luis Molina (patrullero) y otros siete uniformados fueron sentenciados a 30 aÃ±os de cÃ¡rcel por “complicidad correspectiva” en homicidio calificado y lesiones. Los delitos supuestamente los cometieron contra los manifestantes de oposiciÃ³n que pretendÃ­an llegar al Palacio de Miraflores hasta que varios pistoleros civiles los emboscaron en Puente Llaguno, en el centro de Caracas.Â

Abogados defensores de derechos humanos e Investigaciones periodÃ­sticas seÃ±alan que los tres funcionarios, que participaron en el operativo de seguridad de la PolicÃ­a Metropolitana en la avenida Baralt, fueron vÃ­ctimas de procesos viciados en los que nunca se comprobÃ³ que sus armas estuviesen vinculadas con la veintena de muertes que se registrÃ³ ese dÃ­a.Â

Mientras que los otros seis funcionarios salieron de la cÃ¡rcel a travÃ©s de beneficios procesales, RovaÃ­n, BolÃ­var y Molina llevan casi 23 aÃ±os presos, solo cuatro menos que el preso polÃ­tico mÃ¡s conocido del mundo: Nelson Mandela. Ni siquiera el Decreto de Ley de AmnistÃ­a dictado por Hugo ChÃ¡vez en 2007 para los delitos vinculados al golpe de estado en su contra en abril del 2002 pudo beneficiarlos porque los presuntos crÃ­menes que cometieron eran de lesa humanidad.

Al sufrimiento de los PM se unen las voces de sus familias, que han tenido que lidiar con largos procesos judiciales y defensas costosas que no han podido reducir las penas de los agentes, pese a que los beneficios procesales, que quedaron asentados en sus sentencias, debieron concedÃ©rselos hace mÃ¡s de 15 aÃ±os.

Los testimonios de Katherine Molina, hija de Luis Molina; y Elba RovaÃ­n, hermana de HÃ©ctor RovaÃ­n, revelan el desgaste fÃ­sico, emocional y econÃ³mico de las familias en medio de una espera que parece no tener fin.

Ambas reclaman las carreras y vidas productivas que los suyos perdieron tras las rejas, pero tambiÃ©n rechazan que el Estado haya sumado un castigo adicional: el traslado en 2021 desde el Centro de Procesados Militares (Cepramil), conocido como Ramo Verde,Â al Centro Penitenciario FÃ©nix, en Lara, una cÃ¡rcel a mÃ¡s de 400 kilÃ³metros de sus familias, que les impone un aislamiento de facto por la distancia fÃ­sica y la prohibiciÃ³n de que ingresen hombres y niÃ±os a visitarlos.

#URGENTE #PresosPoliticos Erasmo BolÃ­var, Luis Molina y HÃ©ctor RovaÃ­n (Policia Metropolitana) fueron trasladados a cÃ¡rcel comÃºn: FÃ©nix en Barquisimeto. Lejos de sus familias y arriesgando sus vidas. Tienen mÃ¡s de 18aÃ±os presos, les corresponde libertad inmediata. ðŸ§µ 1 — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) October 22, 2021

Las cicatrices del cautiverio

Hubo un momento en el que HÃ©ctor RovaÃ­n pidiÃ³ a su familia que dejara de pagar a sus abogados y no lo visitara mÃ¡s. En ese momento,Â el Estado -en lugar de otorgarle los beneficios procesales que ha retrasado durante aÃ±os sin justificaciÃ³n- lo enviÃ³ a una cÃ¡rcel en Barquisimeto, a casi cinco horas en carro de sus familiares. Era octubre de 2021.

“AllÃ¡ la visita son dos horas, lo ves por un vidrio y mira toda la plata que te tienes que gastar”, contÃ³ Elba RovaÃ­n, su hermana. A ese esfuerzo se suma la larga fila que debe hacer bajo el sol antes de entrar al penal en donde solo pueden ingresar mujeres durante los encuentros semanales.

Pese a la decisiÃ³n de HÃ©ctor de no ver mÃ¡s a su familia, su hermana asegurÃ³ que Ã©l no pierde la esperanza de salir pronto de la prisiÃ³n. “Ã‰l tiene mucha fe, mucha fe que Dios va a meter su mano para su libertad… No hay que perder la fe, de verdad“, recalcÃ³ la mujer.

Formaciones de presos en uno de los patios de la cÃ¡rcel FÃ©nix, en Lara. Foto: Prensa Presidencial

Pero esa fe no frena el lamento de Elba por todo lo que ha perdido su hermano a lo largo de 23 aÃ±os tras las rejas. “Le robaron toda su vida y nosotros lo que hemos hecho es sufrir por mi hermano”, sentenciÃ³.

HÃ©ctorÂ RovaÃ­n tenÃ­a 34 aÃ±os cuando lo apresaron, una esposa y un hijo de solo 5 aÃ±os. Durante su presidio, sus padres murieron al igual que todas sus tÃ­as, su pareja se divorciÃ³ de Ã©l y su hijo migrÃ³ porque fue firmado como pitcher por un equipo de bÃ©isbol estadounidense cuando era un adolescente. Y aunque se lesionÃ³, sigue fuera del paÃ­s.Â

“Mi hermano perdiÃ³ toda su vida en esa situaciÃ³n… Mi mamÃ¡ se muriÃ³ con el deseo de ver a su hijo libre“, relatÃ³ la hermana mientras la voz se le volvÃ­a un hilo delgado a punto de reventarse.Â

A Elba RovaÃ­n le duele tanto la prisiÃ³n de su hermano â€“un hombre al que describiÃ³ como dulce, noble, educado y cariÃ±osoâ€“ que el pasado 8 enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge RodrÃ­guez, anunciÃ³ que excarcelarÃ­an a un “nÃºmero importante” de presos polÃ­ticos y se corriÃ³ el falso rumor de la liberaciÃ³n de los PM, los nervios le atacaron con dolores estomacales durante dos dÃ­as.Â

“A nosotros no nos ha tocado nada fÃ¡cil, nada. Cuando supimos que no era cierto que lo habÃ­an liberado, todo el mundo se fue contra el suelo. Yo no me querÃ­a ilusionar, pero me lo dijeron con tanta firmeza que yo creÃ­ que lo habÃ­an soltado y mira, nada. Mi hermano para mÃ­ es como un hijo porque siempre, desde pequeÃ±o, fue muy pegado a mÃ­”, comentÃ³.

Elba RovaÃ­n afirmÃ³ que mientras HÃ©ctor estuvo recluido en la cÃ¡rcel militar de Ramo Verde, en Miranda, ella podÃ­a visitarlo todos los fines de semana, desde la maÃ±ana hasta la tarde. Hasta allÃ¡ tambiÃ©n iban sus padres, sus otros hermanos, su exesposa y su hijo. Hace 13 aÃ±os, su madre muriÃ³ de cÃ¡ncer. Su padre falleciÃ³ hace seis aÃ±os. Aunque estaba ciego, todavÃ­a esperaba abrazar a su hijo en libertad.Â

En Ramo Verde, HÃ©ctor aprendiÃ³ sobre agricultura, tapicerÃ­a, costura, panaderÃ­a. Incluso llegÃ³ a hacer panes para la venta, asÃ­ como patacones y hasta cachapas. AsÃ­ logrÃ³ mantenerse tan activo que, en ocasiones, pudo enviar dinero a su familia cuando lo necesitaba.

“Â¿QuÃ© aprendizaje no ha tenido ahÃ­? Y a mi hermano no le han bajado ni un dÃ­a de condena, Â¿tÃº crees que esto es posible?”, reclamÃ³ Elba RovaÃ­n.

HÃ©ctor Rovain, Inspector jefe de la extinta PolicÃ­a Metropolitana. Preso PolÃ­tico en Venezuela, fue detenido arbitrariamente el 19/04/2003, cuando procuraba defender a ciudadanos que estaban siendo atacados cuando manifestaban cerca de Puente Llaguno en Caracas.#LiberenARovain pic.twitter.com/awWNf5WdSz — Foro Penal (@ForoPenal) January 10, 2026

Nada ha sido suficiente para que al agente RovaÃ­n le rebajen la pena o le permitan obtener beneficios procesales como libertad condicional, un rÃ©gimen abierto que le deje salir a trabajar y dormir en el penal por las noches o la suspensiÃ³n de sus aÃ±os tras las rejas.

AdemÃ¡s, las condiciones de reclusiÃ³n empeoraron cuando lo enviaron a la cÃ¡rcel de Lara. AllÃ­, los presos deben comprar hasta el agua que consumen porque la poca que sale de las tuberÃ­as no es apta para el consumo. Tampoco hay espacio para que puedan cocinar y, cuando los familiares les llevan comida, solo pueden hacerla pasar en bolsas transparentes.Â

En todos estos aÃ±os, una de las pocas cosas que HÃ©ctor no ha perdido son las ganas de cantar. Elba recordÃ³ que, cuando estaba libre, la “preciosa” voz de su hermano acompaÃ±aba a conjuntos de gaitas cada diciembre. Hoy, su instrumento lo pone al servicio de la iglesia cristiana que funciona en el penal.

La ausencia de un papÃ¡ que es inocente

Al menos hasta octubre de 2021, los fines de semana de Katherine Molina fueron para descansar y visitar a su papÃ¡ en Ramo Verde. Ella, que apenas tenÃ­a un aÃ±o y medio cuando lo apresaron, rememorÃ³ que cuando iba a verlo junto a sus hermanos mayores y su madre, pasaba allÃ¡ los sÃ¡bados y domingos para intentar recuperar el tiempo que no lo tenÃ­a en casa.

“Yo hacÃ­a las cosas (del colegio), y entonces me las llevaba, los regalos del DÃ­a del Padre, las manualidades. Pero no es lo mismo, porque siempre hacen actos en el colegio por el DÃ­a del Padre, y yo querÃ­a que Ã©l siempre estuviera conmigo, pero entendÃ­a la situaciÃ³n en la que estaba mi papÃ¡”, dijo.

El miedo de su padre en aquellos dÃ­as, confesÃ³ Katherine Molina, era que en la calle o en la escuela alguien le hablara mal de Ã©l y que ella lo creyera. Por eso, el agente se esmeraba en explicarle a su hija que todo lo que habÃ­a hecho aquel 11 de abril fue proteger a la gente que estaba en la marcha. Y ella, que debiÃ³ madurar mÃ¡s rÃ¡pido para comprender todo, sabÃ­a que le decÃ­a la verdad.

Con esa ausencia pasaron sus primeros dÃ­as en la escuela, sus graduaciones, sus 15 aÃ±os, sus enamoramientos, y hasta el nacimiento de su hijo. Su padre, Luis Molina, todavÃ­a no ha cargado a su nuevo nieto, apenas lo conoce por las fotos que le muestran sus hermanas cuando van a verlo. Tampoco ha podido seguir el crecimiento de sus dos nietos mayores.

Katherine y Lismar llevan 23 aÃ±os sin su papÃ¡, Luis Enrique Molina, preso polÃ­tico (PolicÃ­a Metropolitana). Una tenÃ­a 1 aÃ±o; la otra nunca ha vivido con Ã©l. Â¿QuÃ© mayor castigo que separar a una familia por dÃ©cadas? Â¿Hasta cuÃ¡ndo? Exigimos su liberaciÃ³n. Unidos tenemos que pedirâ€¦ pic.twitter.com/sSM51HVHDX — Alexandra Belandia R (@abelandia) February 11, 2026

Visitar a su papÃ¡ en Ramo Verde era una costumbre para Katherine Molina hasta que el traslado a FÃ©nix le quitÃ³ la oportunidad de verlo cada fin de semana. Los costes de los pasajes y el tiempo escaso que le dejan las rutinas del bebÃ© la han mantenido lejos del padre que admira por su fortaleza e integridad.

Pero esa fuerza se ha visto mellada en los Ãºltimos aÃ±os. El deterioro de las condiciones de reclusiÃ³n hizo que, al igual que sus compaÃ±eros, Luis Molina perdiera las pocas comodidades que tenÃ­a en la cÃ¡rcel militar de Ramo Verde, donde podÃ­a usar hasta sus propios electrodomÃ©sticos. En Barquisimeto, la alimentaciÃ³n la provee el penal, las condiciones son precarias y el contacto familiar es limitado.

A esto se suma la nueva situaciÃ³n de su padre: en mayo de 2025 lo operaron de urgencia por una peritonitis. “Ã‰l no se ha recuperado del todo. Esa es una operaciÃ³n delicada y la recuperaciÃ³n es un poco riesgosa”, comentÃ³ Katherine Molina, preocupada por la salud de su padre.Â

ðŸš¨ #URGENTE | Luis Enrique Molina, policÃ­a metropolitano detenido por motivos polÃ­ticos, sentenciado a 30 aÃ±os, fue trasladado al Hospital Central de Barquisimeto.



Molina, recluido en el FÃ©nix de Barquisimeto, aparentemente presenta una Peritonitis.



Exigimos sea garantizadoâ€¦ pic.twitter.com/4aapicah0k — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) May 25, 2025

Luis Molina tampoco tiene en FÃ©nix una de las actividades que le permitÃ­a sentirse Ãºtil: hacer y dictar cursos de herrerÃ­a, soldadura y barberÃ­a, con lo que podÃ­a generar ingresos para costear sus gastos dentro del penal. Hoy, son sus hijos mayores quienes envÃ­an dinero para que se pueda comprar comida.

DespuÃ©s de una vida sin su padre junto a ella, Katherine Molina solo puede decir “ya basta”. “Yo siento que ellos se merecen terminar de vivir su vida tranquilos, pasar su vejez tranquilos. La verdad es que ya estÃ¡ bueno, ya es mucho pasar trabajo”, apuntÃ³.Â

Junto a esas palabras, la certeza que la ha acompaÃ±ado siempre:Â “la mayor enseÃ±anza que me ha dejado mi papÃ¡ es ser valiente, ser fuerte… yo sÃ© que soy hija de un papÃ¡ inocente”, concluyÃ³.

Si los agentes de la PolicÃ­a Metropolitana son incluidos en la Ley de AmnistÃ­a que discute la Asamblea Nacional, podrÃ¡n salir en libertad, pero nunca recobrar los 23 aÃ±os que pasaron en prisiÃ³n. No recibirÃ¡n ningÃºn tipo de reparaciÃ³n por los aÃ±os que perdieron en presidio porque el Estado los considera “culpables” de unos homicidios a los que no estÃ¡n vinculados. Tampoco tendrÃ¡n garantÃ­as de que hechos como estos no se repitan.