La historia de los agentes de la PolicÃa Metropolitana (PM) que condenaron por los sucesos del 11 de abril de 2002 no es solo otra injusticia en Venezuela. Es un relato de 23 aÃ±os que ha dejado familias fragmentadas, padres que murieron a la espera de un abrazo y una nueva generaciÃ³n que solo conoce a sus padres por visitas tras las rejas.
En abril de 2009, cuando ya tenÃan seis aÃ±os en prisiÃ³n, HÃ©ctor RovaÃn (inspector jefe), Erasmo BolÃvar (distinguido), Luis Molina (patrullero) y otros siete uniformados fueron sentenciados a 30 aÃ±os de cÃ¡rcel por “complicidad correspectiva” en homicidio calificado y lesiones. Los delitos supuestamente los cometieron contra los manifestantes de oposiciÃ³n que pretendÃan llegar al Palacio de Miraflores hasta que varios pistoleros civiles los emboscaron en Puente Llaguno, en el centro de Caracas.Â
Abogados defensores de derechos humanos e Investigaciones periodÃsticas seÃ±alan que los tres funcionarios, que participaron en el operativo de seguridad de la PolicÃa Metropolitana en la avenida Baralt, fueron vÃctimas de procesos viciados en los que nunca se comprobÃ³ que sus armas estuviesen vinculadas con la veintena de muertes que se registrÃ³ ese dÃa.Â
Mientras que los otros seis funcionarios salieron de la cÃ¡rcel a travÃ©s de beneficios procesales, RovaÃn, BolÃvar y Molina llevan casi 23 aÃ±os presos, solo cuatro menos que el preso polÃtico mÃ¡s conocido del mundo: Nelson Mandela. Ni siquiera el Decreto de Ley de AmnistÃa dictado por Hugo ChÃ¡vez en 2007 para los delitos vinculados al golpe de estado en su contra en abril del 2002 pudo beneficiarlos porque los presuntos crÃmenes que cometieron eran de lesa humanidad.
Al sufrimiento de los PM se unen las voces de sus familias, que han tenido que lidiar con largos procesos judiciales y defensas costosas que no han podido reducir las penas de los agentes, pese a que los beneficios procesales, que quedaron asentados en sus sentencias, debieron concedÃ©rselos hace mÃ¡s de 15 aÃ±os.
Los testimonios de Katherine Molina, hija de Luis Molina; y Elba RovaÃn, hermana de HÃ©ctor RovaÃn, revelan el desgaste fÃsico, emocional y econÃ³mico de las familias en medio de una espera que parece no tener fin.
Ambas reclaman las carreras y vidas productivas que los suyos perdieron tras las rejas, pero tambiÃ©n rechazan que el Estado haya sumado un castigo adicional: el traslado en 2021 desde el Centro de Procesados Militares (Cepramil), conocido como Ramo Verde,Â al Centro Penitenciario FÃ©nix, en Lara, una cÃ¡rcel a mÃ¡s de 400 kilÃ³metros de sus familias, que les impone un aislamiento de facto por la distancia fÃsica y la prohibiciÃ³n de que ingresen hombres y niÃ±os a visitarlos.
#URGENTE #PresosPoliticos Erasmo BolÃvar, Luis Molina y HÃ©ctor RovaÃn (Policia Metropolitana) fueron trasladados a cÃ¡rcel comÃºn: FÃ©nix en Barquisimeto. Lejos de sus familias y arriesgando sus vidas. Tienen mÃ¡s de 18aÃ±os presos, les corresponde libertad inmediata. ðŸ§µ 1— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) October 22, 2021
Las cicatrices del cautiverio
Hubo un momento en el que HÃ©ctor RovaÃn pidiÃ³ a su familia que dejara de pagar a sus abogados y no lo visitara mÃ¡s. En ese momento,Â el Estado -en lugar de otorgarle los beneficios procesales que ha retrasado durante aÃ±os sin justificaciÃ³n- lo enviÃ³ a una cÃ¡rcel en Barquisimeto, a casi cinco horas en carro de sus familiares. Era octubre de 2021.
“AllÃ¡ la visita son dos horas, lo ves por un vidrio y mira toda la plata que te tienes que gastar”, contÃ³ Elba RovaÃn, su hermana. A ese esfuerzo se suma la larga fila que debe hacer bajo el sol antes de entrar al penal en donde solo pueden ingresar mujeres durante los encuentros semanales.
Pese a la decisiÃ³n de HÃ©ctor de no ver mÃ¡s a su familia, su hermana asegurÃ³ que Ã©l no pierde la esperanza de salir pronto de la prisiÃ³n. “Ã‰l tiene mucha fe, mucha fe que Dios va a meter su mano para su libertad… No hay que perder la fe, de verdad“, recalcÃ³ la mujer.
Pero esa fe no frena el lamento de Elba por todo lo que ha perdido su hermano a lo largo de 23 aÃ±os tras las rejas. “Le robaron toda su vida y nosotros lo que hemos hecho es sufrir por mi hermano”, sentenciÃ³.
HÃ©ctorÂ RovaÃn tenÃa 34 aÃ±os cuando lo apresaron, una esposa y un hijo de solo 5 aÃ±os. Durante su presidio, sus padres murieron al igual que todas sus tÃas, su pareja se divorciÃ³ de Ã©l y su hijo migrÃ³ porque fue firmado como pitcher por un equipo de bÃ©isbol estadounidense cuando era un adolescente. Y aunque se lesionÃ³, sigue fuera del paÃs.Â
“Mi hermano perdiÃ³ toda su vida en esa situaciÃ³n… Mi mamÃ¡ se muriÃ³ con el deseo de ver a su hijo libre“, relatÃ³ la hermana mientras la voz se le volvÃa un hilo delgado a punto de reventarse.Â
A Elba RovaÃn le duele tanto la prisiÃ³n de su hermano â€“un hombre al que describiÃ³ como dulce, noble, educado y cariÃ±osoâ€“ que el pasado 8 enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge RodrÃguez, anunciÃ³ que excarcelarÃan a un “nÃºmero importante” de presos polÃticos y se corriÃ³ el falso rumor de la liberaciÃ³n de los PM, los nervios le atacaron con dolores estomacales durante dos dÃas.Â
“A nosotros no nos ha tocado nada fÃ¡cil, nada. Cuando supimos que no era cierto que lo habÃan liberado, todo el mundo se fue contra el suelo. Yo no me querÃa ilusionar, pero me lo dijeron con tanta firmeza que yo creÃ que lo habÃan soltado y mira, nada. Mi hermano para mÃ es como un hijo porque siempre, desde pequeÃ±o, fue muy pegado a mÃ”, comentÃ³.
Elba RovaÃn afirmÃ³ que mientras HÃ©ctor estuvo recluido en la cÃ¡rcel militar de Ramo Verde, en Miranda, ella podÃa visitarlo todos los fines de semana, desde la maÃ±ana hasta la tarde. Hasta allÃ¡ tambiÃ©n iban sus padres, sus otros hermanos, su exesposa y su hijo. Hace 13 aÃ±os, su madre muriÃ³ de cÃ¡ncer. Su padre falleciÃ³ hace seis aÃ±os. Aunque estaba ciego, todavÃa esperaba abrazar a su hijo en libertad.Â
En Ramo Verde, HÃ©ctor aprendiÃ³ sobre agricultura, tapicerÃa, costura, panaderÃa. Incluso llegÃ³ a hacer panes para la venta, asÃ como patacones y hasta cachapas. AsÃ logrÃ³ mantenerse tan activo que, en ocasiones, pudo enviar dinero a su familia cuando lo necesitaba.
“Â¿QuÃ© aprendizaje no ha tenido ahÃ? Y a mi hermano no le han bajado ni un dÃa de condena, Â¿tÃº crees que esto es posible?”, reclamÃ³ Elba RovaÃn.
HÃ©ctor Rovain, Inspector jefe de la extinta PolicÃa Metropolitana. Preso PolÃtico en Venezuela, fue detenido arbitrariamente el 19/04/2003, cuando procuraba defender a ciudadanos que estaban siendo atacados cuando manifestaban cerca de Puente Llaguno en Caracas.#LiberenARovain pic.twitter.com/awWNf5WdSz— Foro Penal (@ForoPenal) January 10, 2026
Nada ha sido suficiente para que al agente RovaÃn le rebajen la pena o le permitan obtener beneficios procesales como libertad condicional, un rÃ©gimen abierto que le deje salir a trabajar y dormir en el penal por las noches o la suspensiÃ³n de sus aÃ±os tras las rejas.
AdemÃ¡s, las condiciones de reclusiÃ³n empeoraron cuando lo enviaron a la cÃ¡rcel de Lara. AllÃ, los presos deben comprar hasta el agua que consumen porque la poca que sale de las tuberÃas no es apta para el consumo. Tampoco hay espacio para que puedan cocinar y, cuando los familiares les llevan comida, solo pueden hacerla pasar en bolsas transparentes.Â
En todos estos aÃ±os, una de las pocas cosas que HÃ©ctor no ha perdido son las ganas de cantar. Elba recordÃ³ que, cuando estaba libre, la “preciosa” voz de su hermano acompaÃ±aba a conjuntos de gaitas cada diciembre. Hoy, su instrumento lo pone al servicio de la iglesia cristiana que funciona en el penal.
La ausencia de un papÃ¡ que es inocente
Al menos hasta octubre de 2021, los fines de semana de Katherine Molina fueron para descansar y visitar a su papÃ¡ en Ramo Verde. Ella, que apenas tenÃa un aÃ±o y medio cuando lo apresaron, rememorÃ³ que cuando iba a verlo junto a sus hermanos mayores y su madre, pasaba allÃ¡ los sÃ¡bados y domingos para intentar recuperar el tiempo que no lo tenÃa en casa.
“Yo hacÃa las cosas (del colegio), y entonces me las llevaba, los regalos del DÃa del Padre, las manualidades. Pero no es lo mismo, porque siempre hacen actos en el colegio por el DÃa del Padre, y yo querÃa que Ã©l siempre estuviera conmigo, pero entendÃa la situaciÃ³n en la que estaba mi papÃ¡”, dijo.
El miedo de su padre en aquellos dÃas, confesÃ³ Katherine Molina, era que en la calle o en la escuela alguien le hablara mal de Ã©l y que ella lo creyera. Por eso, el agente se esmeraba en explicarle a su hija que todo lo que habÃa hecho aquel 11 de abril fue proteger a la gente que estaba en la marcha. Y ella, que debiÃ³ madurar mÃ¡s rÃ¡pido para comprender todo, sabÃa que le decÃa la verdad.
Con esa ausencia pasaron sus primeros dÃas en la escuela, sus graduaciones, sus 15 aÃ±os, sus enamoramientos, y hasta el nacimiento de su hijo. Su padre, Luis Molina, todavÃa no ha cargado a su nuevo nieto, apenas lo conoce por las fotos que le muestran sus hermanas cuando van a verlo. Tampoco ha podido seguir el crecimiento de sus dos nietos mayores.
Katherine y Lismar llevan 23 aÃ±os sin su papÃ¡, Luis Enrique Molina, preso polÃtico (PolicÃa Metropolitana). Una tenÃa 1 aÃ±o; la otra nunca ha vivido con Ã©l. Â¿QuÃ© mayor castigo que separar a una familia por dÃ©cadas? Â¿Hasta cuÃ¡ndo? Exigimos su liberaciÃ³n. Unidos tenemos que pedirâ€¦ pic.twitter.com/sSM51HVHDX— Alexandra Belandia R (@abelandia) February 11, 2026
Visitar a su papÃ¡ en Ramo Verde era una costumbre para Katherine Molina hasta que el traslado a FÃ©nix le quitÃ³ la oportunidad de verlo cada fin de semana. Los costes de los pasajes y el tiempo escaso que le dejan las rutinas del bebÃ© la han mantenido lejos del padre que admira por su fortaleza e integridad.
Pero esa fuerza se ha visto mellada en los Ãºltimos aÃ±os. El deterioro de las condiciones de reclusiÃ³n hizo que, al igual que sus compaÃ±eros, Luis Molina perdiera las pocas comodidades que tenÃa en la cÃ¡rcel militar de Ramo Verde, donde podÃa usar hasta sus propios electrodomÃ©sticos. En Barquisimeto, la alimentaciÃ³n la provee el penal, las condiciones son precarias y el contacto familiar es limitado.
A esto se suma la nueva situaciÃ³n de su padre: en mayo de 2025 lo operaron de urgencia por una peritonitis. “Ã‰l no se ha recuperado del todo. Esa es una operaciÃ³n delicada y la recuperaciÃ³n es un poco riesgosa”, comentÃ³ Katherine Molina, preocupada por la salud de su padre.Â
ðŸš¨ #URGENTE | Luis Enrique Molina, policÃa metropolitano detenido por motivos polÃticos, sentenciado a 30 aÃ±os, fue trasladado al Hospital Central de Barquisimeto.— DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) May 25, 2025
Molina, recluido en el FÃ©nix de Barquisimeto, aparentemente presenta una Peritonitis.
Exigimos sea garantizadoâ€¦ pic.twitter.com/4aapicah0k
Luis Molina tampoco tiene en FÃ©nix una de las actividades que le permitÃa sentirse Ãºtil: hacer y dictar cursos de herrerÃa, soldadura y barberÃa, con lo que podÃa generar ingresos para costear sus gastos dentro del penal. Hoy, son sus hijos mayores quienes envÃan dinero para que se pueda comprar comida.
DespuÃ©s de una vida sin su padre junto a ella, Katherine Molina solo puede decir “ya basta”. “Yo siento que ellos se merecen terminar de vivir su vida tranquilos, pasar su vejez tranquilos. La verdad es que ya estÃ¡ bueno, ya es mucho pasar trabajo”, apuntÃ³.Â
Junto a esas palabras, la certeza que la ha acompaÃ±ado siempre:Â “la mayor enseÃ±anza que me ha dejado mi papÃ¡ es ser valiente, ser fuerte… yo sÃ© que soy hija de un papÃ¡ inocente”, concluyÃ³.
Si los agentes de la PolicÃa Metropolitana son incluidos en la Ley de AmnistÃa que discute la Asamblea Nacional, podrÃ¡n salir en libertad, pero nunca recobrar los 23 aÃ±os que pasaron en prisiÃ³n. No recibirÃ¡n ningÃºn tipo de reparaciÃ³n por los aÃ±os que perdieron en presidio porque el Estado los considera “culpables” de unos homicidios a los que no estÃ¡n vinculados. Tampoco tendrÃ¡n garantÃas de que hechos como estos no se repitan.