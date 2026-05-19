En asambleas intergremiales se definirá ruta de acción tras paro universitario de 24 horas

Este martes 19 de mayo se llevó a cabo un paro nacional de 24 horas, acatado por 20 universidades públicas del país. Convocado por la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela (Fapuv), el paro representa una medida de protesta por el pago incompleto del Bono de Responsabilidad Profesional, recibido solo por el 25 % del personal docente, así como por la petición de una mejora salarial digna para el sector.

El gremio docente ya había protestado el pasado 12 de mayo frente a la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), sin recibir respuestas ni información respecto a sus solicitudes. Argelia Castillo, presidenta de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas (Apufat-UCV), resaltó que siguen esperando una comunicación de la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, ni del ministro de la OPSU.

“No son capaces de firmar un acta desde hace dos semanas”, expresó Castillo. Asimismo, convocó a una asamblea universitaria el próximo 21 de mayo.

Carlos Suárez, presidente del Sindicato Obrero de la UCV y de los sindicatos no federados a nivel nacional, aseguró que el paro fue un éxito. Las 11 facultades de la Universidad Central de Venezuela se sumaron a la convocatoria de este martes, al igual que 20 universidades públicas. Sin embargo, un video en X de Tal Cual mostró cómo varios profesores de la Facultad de Ingeniería continuaron dando clases.

#Ahora | 10:20 a.m. Durante un recorrio por la Universidad Central de Venezuela se observó poca afluencia de personas y estudiantes.



Aunque el presidente de la APUCV, afirma que todos los profesores de la UCV acataron el paro, hay profesores que están dando clases, como por… pic.twitter.com/ywPVHIA0Jk — TalCual (@DiarioTalCual) May 19, 2026

Un llamado de atención que puede escalar

El presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, José Gregorio Afonso, insistió en que el gremio docente está cansado de la política de bonificaciones impuesta por el Ejecutivo. Por otro lado, confesó que la paralización podría extenderse si no reciben una respuesta efectiva a sus peticiones. “Estamos en conflicto. El Gobierno sabe lo que significa conflicto: paralizaciones, asambleas, acciones de calle. Todo eso está contemplado a nivel nacional”, aseguró el presidente de la Apucv. También subrayó que el 80 % de la actividad científica se produce en las universidades, las cuales se verán afectadas si la paralización se prolonga.

“Hoy es un llamado de atención. Esperamos que respondan; de no hacerlo, estas medidas se profundizarán”, declaró el presidente de la Apucv.

Afonso condenó los hechos violentos cometidos contra los estudiantes durante la protesta por la liberación de presos políticos del día lunes.

También, exhortó a la comunidad universitaria, al movimiento estudiantil, a los sectores laborales y a la sociedad civil a participar en la asamblea intergremial pautada para el miércoles 27 de mayo en la Sala de Conciertos de la UCV. Esta asamblea se realizará a nivel nacional, según aseveró Afonso.

#19May 📹 | José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), asegura que de no recibir respuesta del Gobierno nacional sobre mejoras salarias, el gremio “profundizará” las medidas de presión laboral.#elucevista #apucv pic.twitter.com/TjssgMv4uD — El Ucevista – Noticias (@elucevista_) May 19, 2026

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