Después de varias semanas sin excarcelaciones, liberan a 13 presos políticos en Yare II

La tarde de este martes, 19 de mayo, el abogado y director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero informó la excarcelación de 13 presos políticos del Complejo Penitenciario Yare II.

Estas liberaciones ocurren tras un periodo prolongado sin excarcelaciones, justo después de que se anunciara el fin de la ley de amnistía.

A través de su cuenta en X, Romero indicó que las personas liberadas permanecen sujetas a medidas restrictivas de su libertad.

19May 12:40pm (Caracas). Hasta ahora hemos verificado 13 excarcelaciones de presos políticos el día de hoy desde Yare II. Las personas excarceladas permanecen sujetas a medidas restrictivas de su libertad. — Alfredo Romero (@alfredoromero) May 19, 2026

Las excarcelaciones se volvieron tendencia en redes sociales y la cuenta en X ¿Porqué es Tendencia? publicó la noticia a través de un video en el que se observa a decenas de familiares esperando en la puerta del penal a sus seres queridos.

“Bienvenidos a la libertad” gritaban los familiares a los liberados.

"Yare" es tendencia porque reportan 17 excarcelaciones en el Complejo Penitenciario Yare, Edo Miranda. pic.twitter.com/tka4oSN0XI — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) May 19, 2026

Liberados del caso Pdvsa obrero

El portal web TalCual reseñó que al menos 20 presos políticos del caso “Pdvsa obrero” fueron excarcelados la mañana de este martes 19 de la cárcel de Yare II, informaron sus familiares.

Los familiares comentaron que todos son trabajadores de Pdvsa Amuay, que fueron detenidos entre los años 2024 y 2025 por supuestos daños patrimoniales y peculado contra la estatal.

Según Zimarú Fuentes, vocera de familiares del caso “Pdvsa Obrero”. informó que hasta el momento 153 personas personas están detenidas por los presuntos cargos de asociación para delinquir, tráfico de material estratégico, legitimación de capitales, contrabando agravado y evasión en el control de licitaciones.

Los detenidos son trabajadores, militares y civiles que laboraban en las refinerías de Amuay y Cardón (estado Falcón), El Palito (Carabobo) y el terminal marítimo en el estado Anzoátegui y están reunidos bajo un solo expediente: 4020-25.

Tras las excarcelaciones del pasado 17 de abril y de este martes, indicó Fuentes, al menos 85 personas permanecen detenidas por estas acusaciones.

Liberadas dos víctimas de Sippenhaft

La noche de este 18 de mayo se anunciaron las excarcelaciones de dos mujeres presas políticas víctimas del Sippenhaft, castigo implementado por la Alemania nazi que consiste en secuestrar o detener a familiares de objetivos políticos para hacerlos doblegar.

La primera excarcelada fue Samanta Hernández, la última adolescente que permanecía detenida por razones políticas. A la niña se la llevaron tras una irrupción violenta en la casa de sus abuelos en Caracas, el 19 de noviembre de 2025 solo por ser hermana menor del teniente disidente Cristian Hernández.

La adulta mayor Merys Torres de Sequea, madre del capitán de la GNB, Antonio Sequea, preso político también fue excarcelada. En redes sociales se difundió el momento en el que se abraza junto a una familiar.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron que su detención califica igualmente dentro de la táctica de castigo familiar Sippenhaft. A la señora Sequea la detuvieron individuos encapuchados en Guatire, estado Miranda, el 20 de septiembre de 2025. El arresto ocurrió junto al de su sobrina, Zoris Gutiérrez Torres, cuando salían con la intención de llevar alimentos y medicinas a su hijo en el Centro Penitenciario El Rodeo I. Torres también estuvo en situación de desaparición forzosa y con riesgo vital, ya que a sus 71 años padece hipertensión y artritis crónica que requieren atención constante.

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