Cronología | Excarcelación de los policías metropolitanos del 11A llegó con 8760 días de retraso

Después de 24 años, los presos políticos más antiguos del gobierno chavista fueron excarcelados. Así lo informó la ONG Foro Penal a través de su cuenta en X.

El Foro Penal posteó que Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín quienes estaba privados de libertad desde el 2003, fueron puestos en libertad con medidas cautelares. “Nunca debieron estar tras la rejas”, indicó la ONG.

#19My Desde el @ForoPenal confirmamos la excarcelación de los policías metropolitanos, presos políticos: LUIS MOLINA, ERASMO BOLÍVAR y HÉCTOR ROVAIN, injustamente privados de libertad desde el 19/04/2003.

Nunca debieron estar tras las rejas!#LiberenATodosLosPresosPoliticos pic.twitter.com/UPVG1V7fr3 — Foro Penal (@ForoPenal) May 20, 2026

La tarde de este martes, el presidente de la Asamblea Nacional —de mayoría oficialista— Jorge Rodríguez anunció que entre este 18 de mayo y el próximo viernes 19, serán liberadas 300 personas, entre ellas los Policías Metropolitanos de 2002.

Jorge Rodríguez dice desde la Asamblea Nacional, qué está semana serán excarceladas 300 personas. Entre ellas, los Policías Metropolitanos por el caso 11 de abril de 2002 pic.twitter.com/T1wgAoLEoN — Federico A. Black B. (@FedericoBlackB) May 19, 2026

Han pasado más de dos décadas de los sucesos del 11 de abril de 2002. Una fecha inolvidable para todos los venezolanos y también para Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina, exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM) a quienes, a pesar de haber cumplido más de la mitad de su pena y tener beneficios vencidos, el sistema judicial les negó la libertad durante todo este tiempo.

En el año 2002, Hugo Chávez aprobó por decreto un paquete de 49 leyes que abarcaban desde la Ley de Tierras hasta la Ley de Hidrocarburos. Sectores empresariales como Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) consideraron que las medidas atentaban directamente contra la propiedad privada y la libertad económica lo que derivó en un paro nacional que se agravó con la intervención de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El 11 de abril de 2002, la oposición convocó a una gran marcha en rechazo a las medidas políticas y económicas aprobadas por el Gobierno. El destino de la movilización sería el Palacio de Miraflores; sin embargo, en los alrededores del palacio, específicamente a la altura de Puente Llaguno, pistoleros detuvieron la manifestación. El saldo: 19 muertos y cientos de heridos. Los sucesos derivaron en una breve salida de Hugo Chávez del poder.

Por los hechos, Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas, Marco Hurtado, Arube Pérez, Julio Rodríguez, Héctor Rovaín (inspector jefe), Luis Molina (patrullero) y Erasmo Bolívar (distinguido), fueron juzgados por dos de las 19 muertes registradas ese día.

Con excepción de Hurtado y Pérez, quienes recibieron condenas de 16 años y 8 meses y 17 años y 10 meses, respectivamente, el resto fue condenado a la pena máxima de 30 años de prisión.

Cabe recordar que “los pistoleros de Puente Llaguno” -entre ellos Richard Peñalver y Rafael Cabrices- aun cuando fueron grabados disparando en contra de los manifestantes opositores desde el puente hacia la Avenida Baralt, resultaron absueltos bajo el argumento de que actuaron en “defensa propia” contra la Policía Metropolitana.

A continuación una cronología del caso de los policías metropolitanos:

2003-2006: Juicio sin pruebas

Entre los años 2003 y 2006 se llevó a cabo un largo proceso judicial en contra de Rovaín, Bolívar y Molina. Pese a que las experticias criminalísticas y balísticas no lograron determinar la vinculación de los funcionarios con las víctimas mortales, el juicio en contra de los tres prosiguió.

2009: La pena máxima

Luego de tres años de juicio -considerado el más largo de la historia- y 230 audiencia, la jueza Marjorie Calderón condenó a 30 años de prisión a Rovaín, Bolívar y Molina, acusados de “complicidad correspectiva” en los homicidios.

2011-2021: Medidas humanitarias ausentes

En 2011, los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero recibieron medidas humanitarias por problemas de salud. Continuaron cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario.

En abril de 2012, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, aseguró que el propio Hugo Chávez dio la “orden” de sentenciar a los policías involucrados en los hechos de abril de 2002, con especial énfasis en los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas .

El comisario Iván Simonovis, en 2014, también recibió la medida humanitaria de casa por cárcel tras un deterioro notable de su salud. En 2019 logró salir del país y se radicó en los Estados Unidos.

En octubre de 2021 Bolívar, Rovaín y Molina quienes permanecían en la cárcel Militar de Ramo Verde en el estado Miranda, fueron trasladados sorpresivamente al Centro Penitenciario Fénix, en el estado Lara, alejándolos por completo de sus familiares.

2022: derecho ignorado

En abril de 2022 se cumplieron 20 años de la detención de los policías metropolitanos. Según lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, las personas que han cumplido las dos terceras partes de la condena califican para el beneficio de libertad condicional, pero para Bolívar, Rovaín y Molina esta medida fue ignorada por el Gobierno.

En diciembre de 2022, bajo el lema “20 años es suficiente”, organizaciones defensoras de derechos humanos vienen pidiendo la liberación de los exfuncionarios quienes han padecido los embates del precarios sistema penitenciario venezolano.

2026: ¿Fin del cautiverio?

En el marco de las excarcelaciones de los presos políticos, luego de los hechos ocurridos el pasado 3 de enero que terminaron en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, los familiares de los policías metropolitanos se volvieron a pronunciar para exigir la liberación de los policías metropolitanos.

El anuncio de Jorge Rodríguez al referirse por primera vez a los policías metropolitanos, quienes pasaron un cuarto de siglo tras las rejas, deja ver una luz al final del túnel para ellos y sus familiares.

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