La FMV pide activar protocolos de Minnesota y Estambul tras el fallecimiento de Carmen Navas

A tres días del fallecimiento de la señora Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero -preso político fallecido bajo la custodia del Estado- la Federación Médica Venezolana (FMV) exigió al Gobierno activar los protocolos de Minnesota y Estambul.

Ambos protocolos son manuales jurídicos y forenses internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Constituyen instrumentos clave para la investigación de violaciones graves a los derechos humanos y la protección del derecho a la vida y a la integridad personal. Mientras que el Protocolo de Minnesota se centra en las ejecuciones extralegales, el Protocolo de Estambul aborda la tortura y los tratos inhumanos.

En nota de prensa Douglas León Natera, presidente de la FMV, aseguró que el caso de Víctor Quero y su madre Carmen Navas configuran “severas violaciones a los derechos humanos”.

Víctor Hugo Quero, de 50 años, era un trabajador informal que fue detenido a inicios de enero de 2025. Stefanía Migliorini, coordinadora jurídica del Foro Penal, reveló que el motivo de la captura de Quero fue su apariencia física: “Una persona alta, con características extranjeras”. Tras su arresto, su madre denunció que nunca le informaron sobre su paradero. La señora Carmen pasó más de un año buscando información en tribunales y centros de reclusión sin obtener respuesta.

Una madre cuya razón de vivir murió al perder a su hijo

Según la FMV, la madre de Quero no resistió el impacto físico de la pérdida de su hijo y falleció diez días después de recibir la confirmación de su muerte, emitida por un comunicado del Servicio Penitenciario el pasado 7 de mayo, en el que se justificó el silencio alegando que Quero no presentó vínculos filiatorios y que ningún familiar se presentó para solicitar una visita formal.

León Natera calificó el hecho como un “trato inhumano que vulnera el derecho a la verdad” y recordó que el Estado es el garante constitucional de la vida y la salud de toda persona privada de libertad.

Según el Acta de Defunción del Servicio Penitenciario, Quero Navas falleció tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo. Desde la perspectiva forense, la FMV exige aclarar de inmediato si existió un historial clínico en el centro de reclusión; la identificación del médico que certificó la muerte, así como precisar el lugar y la fecha reales del deceso.

Brindar respuestas claras es una obligación

León Natera afirmó que el Estado está obligado a brindar respuestas claras ante este tipo de tragedias que enlutan al país. El representante gremial señaló que la gravedad del caso requiere activar el Protocolo de Minnesota para investigar muertes bajo custodia estatal, así como el Protocolo de Estambul, en caso de que se detecten indicios de tortura.

Este martes tuvo lugar el último adiós a Carmen Teresa Navas en el Cementerio del Este. Una madre quebrantada emocionalmente por la pérdida de su hijo, cuyo motivo de vida se agotó con la confirmación de su muerte.

ÚLTIMO ADIÓS | Acompañemos a darle el último adiós a la Sra. Carmen Teresa Navas



📍 Velorio — lunes #18May

Funeraria Valles, Capilla Imperial, La Florida

🕡 A partir de las 6:30 p.m.



📍 Entierro — martes #19May

Cementerio del Este (La Guairita)

🕑 1:00 p.m.



Que su ejemplo de… pic.twitter.com/fGxItZHnKM — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) May 18, 2026

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