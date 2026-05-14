El Mañanero del 14 de mayo: La eutanasia sigue fuera del marco legal venezolano

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 14 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo:

En Venezuela, la eutanasia no está regulada. Se entiende como la intervención médica para provocar la muerte de un paciente que sufre una enfermedad incurable o un padecimiento irreversible, bajo solicitud voluntaria y control clínico.

El artículo 43 de la Constitución establece el derecho a la vida como inviolable y el artículo 83 reconoce el derecho a la salud como obligación del Estado. Entre ambos se estructura el principio de protección de la vida, pero sin desarrollar mecanismos sobre el final de esta.

Mientras que el Código Penal de Venezuela (CPV) no menciona la eutanasia de forma expresa, pero tipifica como delito el homicidio y la cooperación al suicidio, lo que coloca cualquier acción médica dirigida a provocar la muerte dentro de un riesgo penal.

Amplía más sobre el tema acá.

Recién salido del horno: otras noticias

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La perla del día

“Es cierto que ha habido momentos difíciles, errores que hemos cometido y excesos por los que, como chavismo, debemos pedir perdón. La responsabilidad de dar el primer paso recae en nosotros«, dijo Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente Nicolás Maduro en una entrevista con el semanario Alemán der spiegel.

Lo que rompe en redes

El movimiento estudiantil puso un ultimátum de 15 días a la presidencia encargada con el aval de Estados Unidos para liberar a todos los presos políticos.

🚨 El movimiento estudiantil venezolano da un ultimátum de 15 días a Delcy Rodríguez para liberar a todos los presos políticos en Venezuela.



📹 @monitoreamos pic.twitter.com/SCPkyRTFQw — Enderson Sequera S. (@endsequera) May 13, 2026

Azuquita pa’l café

El venezolano José Altuve llegó a sus 900 carreras empujadas de por vida en las Grandes Ligas en un partido en el que los Astros dejaron en el terreno a Seattle.

Jose Altuve puts Houston ahead with his 900th career RBI 👏 pic.twitter.com/zyQrYGHOlY — MLB (@MLB) May 14, 2026

La ñapa (recomendamos…)

El spin-off de la aclamada serie “The Big Bang Theory” ya tiene fecha de lanzamiento: “Stuart no consigue salvar el universo” llegará el 23 de julio a HBO Max y ya se lanzaron sus primeras imágenes.

La serie sigue a Stuart, quien debe restaurar la realidad después de que rompa el nuevo dispositivo de Sheldon y Leonard y cause un Armagedón multiversal.