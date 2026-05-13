Reclamos por derechos de autor: la vía para tumbar publicaciones sobre José Elarba y Carlos Erik Malpica Flores

¿Qué tienen en común las publicaciones que hicieron en Instagram cuatro cuentas de medios y periodistas venezolanos que fueron eliminadas por esa plataforma en menos de un mes? Todas mencionaban a José Simón Elarba Haddad —dueño de Fospuca y Bancamiga— o a Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores.

Entre el 12 de abril y finales de ese mismo mes, los casos se acumularon en cuentas de medios y periodistas con trayectorias y formatos distintos.

En la mayoría de los casos, el mecanismo utilizado para dar de baja a los contenidos fueron reportes por supuesta infracción de derechos de autor, un recurso disponible para cualquier usuario de la plataforma de Meta y que, en este contexto, pudo haber sido usado para reducir la circulación de los contenidos periodísticos.

Reclamos por derechos de autor tumbaron publicaciones en Instagram sobre José Simón Elarba y Carlos Erik Malpica Flores



En menos de un mes, publicaciones de La Gran Aldea, https://t.co/jRgMm93E53, Con La Lupa y una periodista independiente fueron retiradas de Instagram y… pic.twitter.com/KyrmvB7yxe — Cazadores de Fake News (@cazamosfakenews) May 12, 2026

Cazadores de Fake News no logró identificar a quien activó los reclamos, pero el tema de las publicaciones retiradas presenta un patrón consistente alrededor de los mismos nombres y sus negocios.

La Gran Aldea: los primeros reclamos denunciados

El 12 de abril el medio La Gran Aldea (lagranaldea.com) publicó una columna de opinión titulada “José Simón Elarba Haddad, el voraz tiburón del nuevo ecosistema social” que retrata al empresario como alguien que creció a la sombra del poder político venezolano y describe a Fospuca como una empresa con características de poder paralelo en los municipios donde opera. La columna señala que la compañía aplica tarifas basadas en el tamaño de los locales —no en el volumen de desechos generados— y que en algunas alcaldías los comerciantes con deudas con Fospuca quedan impedidos de declarar impuestos municipales.

La columna también menciona su llegada a Bancamiga tras la caída de antiguos accionistas vinculados al caso Pdvsa-Cripto, así como sus relaciones con sectores empresariales, políticos y con Carlos Erik Malpica Flores.

La publicación de la adaptación para Instagram de la columna fue seguida por reclamos de supuestas infracciones de derechos de autor. Según denunció Alejandro Hernández —periodista autor del texto y director del medio— desde el día de la publicación, La Gran Aldea comenzó a recibir reclamos en esa red social. No fue un reclamo aislado: la columna y un video en el que el medio explicaba precisamente esos reclamos fueron denunciados.

Atención: desde nuestra publicación sobre el señor José Simón Elarba Haddad el 12 de abril, hemos recibido distintos ataques a @lagranaldea, principalmente en Instagram. Han denunciado (con falsedades como supuestos “derechos de autor”) nuestros contenidos para lograr su… — Alejandro Hernández (@ahernandezof) April 30, 2026

Pero el medio no cedió. En las dos ocasiones ganó las apelaciones presentadas ante Instagram, lo que permitió recuperar el contenido en línea. El periodista mencionó que estas acciones generaron el llamado “Efecto Streisand”, pues los intentos por retirar el contenido terminaron amplificando su alcance.

Atención: desde nuestra publicación sobre el señor José Simón Elarba Haddad el 12 de abril, hemos recibido distintos ataques a @lagranaldea, principalmente en Instagram. Han denunciado (con falsedades como supuestos “derechos de autor”) nuestros contenidos para lograr su… — Alejandro Hernández (@ahernandezof) April 30, 2026

La suspensión de la cuenta de Armando.info en Instagram

Los mismos nombres aparecieron de nuevo el 19 de abril en el texto de otro medio venezolano. Armando.info (armando.info) publicó una investigación independiente en la que Carlos Erik Malpica Flores y José Simón Elarba Haddad volvían a ocupar roles centrales.

El reportaje “Programa para hacerse banquero en dos meses” reconstruye la toma de Bangente, una entidad microfinanciera venezolana, y la posterior llegada de José Simón Elarba al sector bancario a través de Bancamiga. Según Armando.info, un par de abogados que figuraron públicamente en la toma de Bangente actuaban atados a acuerdos con terceros, entre ellos Elarba. La investigación también señala la incorporación al negocio de familiares del empresario y de Karla Hurtado, cuñada de Carlos Erik Malpica Flores.

El 20 y el 22 de abril Armando.info publicó en Instagram un carrusel y un resumen en video del reportaje. Ambos contenidos fueron eliminados poco después por reclamos de supuestos derechos de autor, y la baja se replicó en Facebook, otra plataforma del grupo Meta, según denunció el medio en X.

📣Nuestra cuenta @ArmandoInfo en Instagram fue suspendida ante el reclamo de una supuesta violación de copyright. Eso ocurre luego de la publicación en esa plataforma de un video resumen y un carrusel del reportaje "Programa para hacerse banquero en dos meses"🧶 — Armando.Info (@ArmandoInfo) May 6, 2026

La afectación no se limitó a esas publicaciones. La cuenta de Instagram de Armando.info también fue suspendida tras denuncias por presunta infracción de derechos de autor, y permaneció fuera de línea durante al menos 10 días, hasta que el 11 de mayo Meta confirmó la restauración del perfil.

Seguimos trabajando para restituir nuestros contenidos en esas redes.

Pero, para ello, mucho nos ayudará si en este momento ustedes difunden esta información,

¡Gracias! — Ewald Scharfenberg (@Ewalds6) May 6, 2026

Armando.info comunicó que ha sido víctima recurrente de este tipo de acciones destinadas a impedir que los resultados de sus investigaciones lleguen al público a través de las redes sociales. Cazadores de Fake News ha documentado en trabajos anteriores campañas de estigmatización y ataques reputacionales contra el medio y contra el periodista Roberto Deniz.

Un patrón ampliado contra otros medios y periodistas

“La sombra del sobrino favorito se proyecta con fuerza sobre el tablero financiero venezolano” fue el título de una publicación realizada el 21 de abril por Con La Lupa (conlalupa.com), basada en la investigación de Armando.info. Cuatro días después, el 25 de abril, el medio recibió una notificación de Instagram informando que el contenido había sido suprimido.

Ese mismo día Con La Lupa realizó una segunda publicación con el contenido que tampoco permaneció en línea por mucho tiempo. El 27 de abril llegó una nueva notificación indicando que la segunda publicación también había sido eliminada, por haber infringido, al igual que todos los casos anteriores, las condiciones del servicio sobre propiedad intelectual. Dos intentos de una misma cuenta con dos bajas de contenidos sobre el mismo tema.

Cazadores de Fake News también recibió reportes de que cuentas sospechosas publicaron coordinadamente comentarios de rechazo en al menos una de estas publicaciones de Con La Lupa, tal como había ocurrido con las de Armando.info.

A estos casos se suma el de Johanna Peña, “Joalesstocks” (@Joaless en Instagram y TikTok), periodista y creadora de contenido digital que suele reseñar en formato de video vertical investigaciones políticas y casos de corrupción en Venezuela. Recibió reclamos de copyright después de publicar contenidos sobre José Simón Elarba y Carlos Erik Malpica Flores, citando las publicaciones de La Gran Aldea y Armando.info. Al insistir republicando los videos, una de sus cuentas terminó suspendida.

Joalesstocks también denunció en sus historias de Instagram que una segunda cuenta suya fue hackeada. Ocurrió en los mismos días en que Armando.info perdió su cuenta y las otras publicaciones sobre Elarba y Malpica Flores eran retiradas. Cazadores de Fake News no pudo atribuir el acceso no autorizado al mismo patrón técnico de los reclamos por propiedad intelectual.

Lo que muestran los casos y la pista que quedó

En pocos días varias publicaciones sobre el mismo entorno financiero, empresarial y político fueron retiradas mediante reclamos de derechos de autor o afectadas por la pérdida de acceso a cuentas. Por ahora se desconoce, sin embargo, quién o quiénes activaron los reclamos.

El reclamo por derechos de autor —diseñado por Meta para proteger a creadores frente al plagio— terminó funcionando como una vía rápida para retirar coberturas periodísticas. La baja de los contenidos fue casi inmediata, mientras que las apelaciones, las que prosperaron, llegaron muchos días después, cuando el interés y el alcance de las publicaciones ya se habían reducido.

Cuando las dos publicaciones de Armando.info fueron restituidas, volvieron con decenas de comentarios negativos —los mismos que antes del borrado habían surgido en proporción sospechosamente alta—. El rastro va más allá de Instagram.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.