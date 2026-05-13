“Cuando las madres lloran, la juventud no ignora”: protestan en la UCV por muerte de Víctor Quero

El movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV) protestó este miércoles, 13 de mayo, por la opacidad en torno al fallecimiento del preso político Víctor Hugo Quero Navas, cuyo deceso fue anunciado de forma tardía por el Ministerio del Servicio Penitenciario a pesar de que su madre, la señora Carmen Teresa Navas, llevaba más de un año buscándolo.

Desde la Plaza del Rectorado, estudiantes de la UCV y familiares de presos políticos exigieron al gobierno de Delcy Rodríguez, avalado por Estados Unidos, liberar a todas las personas que siguen detenidas por razones políticas.

Miguelángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, expresó: “El Gobierno de los hermanos Rodríguez tiene 15 días para sentarse con nosotros y la sociedad civil para resolver el tema de los presos políticos”. Asimismo, señaló que de no hacerlo, “el movimiento estudiantil va a responder con movilizaciones a nivel nacional hasta que liberen a cada uno de ellos”.

“A mí no me da tranquilidad el mensaje. El hecho de que los liberen no puede ser algo abstracto. La libertad debe tener plazos. Se necesita voluntad política para liberarlos. Hay que estar claros: presos políticos civiles y militares tienen que estar libres sea bajo la presión de quien sea”, añadió Suárez.

ÚLTIMA HORA | Presidente de la FCU-UCV da plazo de 15 días al gobierno para liberar a presos políticos en Venezuela.



"De no darle solución, el Movimiento Estudiantil va a responder con movilización nacional, hasta que liberen a cada uno de ellos". https://t.co/UI6rHsEsIz pic.twitter.com/npl8u4FcJb — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) May 13, 2026

ÚLTIMA HORA | Presidente de la FCU-UCV exige la libertad de los presos políticos civiles y militares: "Tiene que ser lo antes posible".



"Lo que se necesita es voluntad política (…) Vamos a estar movilizados hasta que sean libres cada uno de ellos". https://t.co/UI6rHsEsIz pic.twitter.com/zvO9hfPAoj — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) May 13, 2026

Por su parte, la periodista y activista Andreína Baduel, denunció que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) ha recibido tres reportes de presos políticos que habrían intentado suicidarse, recordando que ya uno de los casos se hizo público. Se trata de Ricardo Fonseca, vinculado a la Operación Gedeón, quien se encuentra recluido en Fuerte Guaicaipuro. “No ha parado la tortura y el ensañamiento contra quienes piensan distinto”, señaló Baduel.

Tras la concentración realizada en el interior de la UCV, los estudiantes y familiares de presos políticos salieron hacia la Autopista Francisco Fajardo, donde se encontraron con un piquete policial que les impidió el paso. Pese a ello, desplegaron una pancarta gigante en el puente Salvador Allende con la frase: “Cuando las madres lloran, la juventud no ignora”.

#EnDirecto | @AndreinaBaduel informó que el @clippve ha recibido tres reportes de presos políticos que presuntamente intentaron suicidarse recientemente. Señaló que uno de los casos ya se hizo público y responsabilizó al Estado venezolano de lo que les pueda pasar. pic.twitter.com/oZNv59pv9z — El Diario (@eldiario) May 13, 2026

#AlMomento | Estudiantes colocan pancarta en el puente Salvador Allende con el siguiente mensaje:



“Cuando las madres lloran, la juventud no ignora” pic.twitter.com/WzMYye6eWl — Viva la UCV (@VivaLaUCV) May 13, 2026

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