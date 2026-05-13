La Conversa de ARI con la Luz | Experto aclaró dudas sobre procedimiento criminalístico y forense en caso Quero

El exjefe de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Luis Godoy, enumeró este domingo 10 de mayo en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) con la Luz, los pasos que debieron darse y los que el Estado está obligado a llevar a cabo para llegar a la verdad en el caso de la desaparición y posterior muerte del preso político, Víctor Hugo Quero Navas.



“El sistema judicial es como un eslabón y si falla un engranaje tiene que actuar otro. No es posible que una madre pase más de un año buscando a su hijo y nadie da razón de él”, aseveró Godoy en la edición del programa donde estuvieron Ronna Rísquez, directora de ARI; César Batiz, director de El Pitazo; Luis Blanco, director de Runrunes y Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo.

Godoy aseguró que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece que quien conduce la investigación del caso es el Ministerio Público, pero igual la Fiscalía puede apelar a una serie de órganos como el propio Cicpc, jueces de instrucción y miembros del Ministerio de Servicio Penitenciario.

De acuerdo a Godoy estos son los pasos que debieron llevarse a cabo y no se han dado en el caso de la desaparición y muerte de Quero:

Iniciar una investigación

El comisario explicó que una vez colocada la denuncia de un familiar sobre la desaparición y posible muerte de un ciudadano, el Cicpc debió abrir un proceso de investigación sobre la base del principio de notitia criminis (conocimiento que tiene la autoridad sobre la comisión de un hecho presuntamente delictivo). El funcionario sentenció que luego se abre una investigación penal. “Lo que pasa es que aquí se comenzó de atrás para adelante, primero apareció el cadáver inhumado y supuestamente ahora están investigando”, dijo.

Protocolo de inhumación

Godoy sentenció que para poder enterrar a un cadáver hacen falta documentos como la cédula de identidad y un acta de defunción emitida por un Registro Civil o una alcaldía con la presencia de un familiar. “Eso no lo hubo aquí”. Godoy sentenció que de acuerdo a lo informado por el propio gobierno, la inhumación debió haber sido rápida. “En un ataúd sencillo y probablemente en terreno húmedo y arenoso donde el cadáver podría empezar a corromperse rápidamente, lo que hace más difícil su identificación”

Un grupo de expertos para exhumación

El exfuncionario policial sostuvo que para proceder a exhumar un cadáver es perentorio la presencia de un anatomopatólogo del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), un médico forense, una comisión del Cicpc donde además de agentes hayan trabajadores del laboratorio de criminalística y cualquier experto que quiera acompañar a los familiares de la víctima, incluyendo galenos y activistas de organizaciones de derechos humanos en función de garantizar la transparencia del proceso.

Identificación del cadáver

Godoy explicó que una vez identificado el cuerpo del fallecido con la ayuda de un biólogo, un antropólogo y un odontólogo forense corresponde conocer la causa de la muerte a través de una autopsia. “Esto tiene que ser con la presencia del Ministerio Público y un abogado que represente a la familia de la víctima”.

Según Godoy, cada exhumación es diferente y ello responde a la data de la muerte. “No es lo mismo un cuerpo que muera por una insuficiencia respiratoria como dice el Ministerio de Servicio Penitenciario que falleció Quero, que por traumatismos, arma blanca o de fuego”.

Determinar responsables

Para Godoy el paso siguiente a la revelación de la autopsia de Quero es la determinación de los responsables. “En 10 o 15 días deberíamos saber si ese efectivamente era Víctor Quero y se tiene que empezar a imputar personas y atenerse a las consecuencias legales”.

Godoy indicó que a casi una semana de revelada por el Estado la muerte de Quero, aún no se sabe quién lleva la batuta de la investigación. “No sabemos si es el Ministerio Público, el Senamecf, el Cicpc o el Ministerio de Servicio Penitenciario, aquí tiene que haber responsables, este caso tiene que ser el punto de partida para una transformación del sistema judicial y que vengan expertos de fuera si es necesario”.

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