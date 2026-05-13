SNTP vuelve a exigir cese de procesos judiciales contra seis periodistas

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reiteró la denuncia de que seis periodistas y trabajadores de la prensa enfrentan procesos judiciales que restringen su libertad y amenazan el ejercicio del periodismo en el país. Aunque los comunicadores ya salieron de prisión, el Estado les impone un régimen de presentación y la prohibición de salida del país.

“Exigimos el cierre definitivo de estas causas”, sentenció la organización gremial a través de sus redes oficiales al detallar la situación de los comunicadores que hoy viven bajo cautelares:

Luis López (La Verdad de Vargas): Fue detenido el 14 de junio de 2024 tras cubrir la visita de Edmundo González a Maiquetía. El Ministerio Público lo acusa de incitación al odio, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Recuperó su libertad restringida el 14 de enero de 2026.

Gabriel González (Vente Venezuela): Detenido el 17 de junio de 2024. Las autoridades le imputan los delitos de incitación al odio y asociación para delinquir. Además, el sistema de justicia le negó el beneficio de la Ley de Amnistía.

Rory Branker (La Patilla): El editor salió de la cárcel el 4 de febrero de 2026, pero aún arrastra una imputación por traición a la patria, terrorismo y conspiración.

Jonathan Carrillo (Estudiante): Las autoridades lo señalan por supuesta migración ilícita y usurpación de funciones. Salió en libertad condicional el 26 de febrero de 2026 tras casi cuatro años de proceso.

Carlos Julio Rojas (Activista y periodista): El tribunal mantiene abierta la causa por presunto magnicidio en grado de tentativa y terrorismo, tras negar el sobreseimiento del caso el pasado 14 de enero de 2026.

Carlos Correa (Espacio Público): El director de la ONG sufrió desaparición forzada en El Helicoide en enero de 2025. Actualmente, cumple un régimen de presentación ante los tribunales.

⚠️ Seis periodistas siguen sometidos a procesos judiciales que restringen su libertad y mantienen bajo amenaza el ejercicio del periodismo en Venezuela. Tienen régimen de presentación y prohibición de salida del país.

Desde el SNTP exigimos el cierre definitivo de estas causas pic.twitter.com/DdvSz9Q6k6 — SNTP (@sntpvenezuela) May 13, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.