El Mañanero del 13 de mayo: Una orden superior impidió la liberación del argentino German Giuliani

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 13 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El abogado argentino Germán Giuliani cumplirá este mes de mayo un año encarcelado en Venezuela, tras ser detenido en 2025 en un contexto de alta tensión política previo a las elecciones regionales y parlamentarias, donde el oficialismo denunció supuestas “operaciones terroristas” que tendrían el fin de sabotear el proceso electoral.

Su arresto fue confirmado públicamente por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien en aquel entonces acusó al profesional del Derecho de supuestamente haber sido detenido “cuando iba a buscar a un narcotraficante”. Cabello explicó que había al menos 60 detenidos entre venezolanos y extranjeros.

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Recién salido del horno: otras noticias

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La perla

“La ecuación que propone el gobierno es inaceptable, un gobierno rico y un pueblo en la miseria” , dijo Gregorio Afonso en una protesta efectuada este martes frente al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

Lo que rompe en redes

Este martes, la Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial a la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, aumentando de 20 a 32 la cantidad de magistrados.

Asamblea Nacional aprobó la ley de reforma parcial a la Ley del TSJ (aumentando de 20 a 32 la cantidad de magistrados) — Eugenio G. Martínez (@puzkas) May 12, 2026

Azuquita pa’l café

Esta semana en China, un hombre quiso demostrar que su camioneta de lujo era más fuerte y superior a los autos locales, así que decidió meterla en un pozo lleno de agua y jabón para exhibir su potencia. Estaba convencido de que el resultado ya estaba escrito, pero la secuencia terminó tomando otro rumbo y se volvió viral.

La ñapa (recomendamos…)

Te presentamos la agenda semanal del Centro Cultural Chacao del 11 al 17 de mayo.