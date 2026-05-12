Convocan a tercera colecta solidaria de insumos para presos políticos 

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los prisioneros políticos y a la documentación de detenciones arbitrarias en el país, convocó para este sábado 23 de mayo a la tercera colecta de insumos para las familias que llevan cuatro meses acampando a las afueras de los centros de reclusión.

El evento se llevará a cabo en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. La recolección contará con el apoyo de un movimiento estudiantil.

Las personas interesadas en donar podrán hacerlo mediante el aporte de alimentos no perecederos, como agua potable, enlatados, jugos y galletas; artículos de higiene personal, como toallas sanitarias, repelente, papel higiénico y crema dental; así como ropa abrigada, como almohadas, sábanas individuales, ropa de adultos en buen estado y cobijas, entre otros artículos.

CONVOCATORIA | Tercera Gran Colecta Solidaria



Madres, familiares, amigos, defensores, estudiantes, trabajadores y venezolanos en general convocamos a la tercera jornada de recolección de insumos este sábado 23 de mayo, para apoyar a las familias que cumplen mas de 4 meses… pic.twitter.com/QUEfVhWkXC — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) May 11, 2026

Un acto de resistencia

A una semana de la confirmación de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, preso político fallecido bajo la custodia del Estado, son muchas las familias que siguen esperando la liberación de sus seres queridos. De acuerdo con el Comité, estas familias sacrifican la comodidad de su hogar como un acto de dignidad y resistencia frente a la injusticia.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos instó a las personas a solidarizarse con las madres y familiares de los presos políticos que aguardan el regreso a casa.

“Cada aporte cuenta. Cada donativo es un gesto de acompañamiento y esperanza para las familias que esperan”, afirmó el Clippve.

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