Enfermería en el cuidado oncológico: Un pilar de esperanza

En honor al aniversario de Florence Nightingale, considerada la pionera de la enfermería moderna, cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería. En este contexto, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) compartió con Runrunes un comunicado destacando el rol fundamental que tienen estos profesionales en el cuidado de los pacientes oncológicos.

En la Clínica de Prevención SAV, el equipo de enfermería convierte diagnósticos complejos en un proceso de acompañamiento ético y cercano para los pacientes. Son el primer rostro de atención y humanizan un proceso de salud que suele ser complicado para muchas personas.

Un acompañamiento humano en situaciones complejas

Las enfermeras en Oncología son responsables de recibir, orientar y acompañar a los usuarios en cada una de las etapas de su evaluación. Gracias a su trabajo, la información científica se transmite de forma comprensible y agradable para el paciente, lo que fomenta una conexión genuina con las personas.

La doctora Laura Salvestrini, gerente general de SAV, destacó que los pacientes tienden a crear vínculos más cercanos con los profesionales de enfermería, lo que ayuda a construir la confianza, un elemento clave para el bienestar de cada individuo.

Más allá de los procedimientos técnicos y científicos, el equipo de enfermería de la Clínica de Prevención SAV realiza un seguimiento integral, que incluye el análisis de casos sociales complejos. En estos análisis se considera la realidad socioeconómica de cada familia, lo que permite evaluar soluciones viables y adaptar la atención a las capacidades económicas de los pacientes, siempre con un enfoque humanizado.

La prevención es la clave

El diagnóstico de cáncer puede ser devastador para muchas personas. Por eso, los enfermeros y enfermeras de la SAV son conscientes de que la prevención es clave. El discurso diario de este gremio se centra en la educación y la resiliencia, con el objetivo de derribar los estigmas asociados al cáncer y promover el control regular como la vía de curación más efectiva. La doctora Salvestrini enfatizó que la detección temprana representa una oportunidad de vida, no el fin.

Bajo el lema “el cáncer es curable si se diagnostica a tiempo”, estos profesionales de la salud demuestran su dedicación y empatía en cada aspecto de su labor.

“El equipo de la institución se mantiene firme frente a las dificultades, priorizando siempre la atención de excelencia para el público”, afirmó la doctora Salvestrini.

La labor de estos especialistas es crucial para el bienestar de las personas, ya que demuestran que el profesionalismo y la compasión son los pilares que sostienen la esperanza en momentos tan difíciles, como suele ser enfrentar un diagnóstico oncológico.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.