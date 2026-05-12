Lo que se sabe de la reactivación de vuelos de United Airlines tras casi 9 años

United Airlines retomará sus vuelos directos diarios entre Houston y Caracas a partir del 11 de agosto de 2026. Esta decisión marca el fin de una ausencia de casi nueve años en el mercado venezolano.

La aerolínea utilizará aeronaves Boeing 737 MAX 8 para cubrir la ruta entre el Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH) y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (CCS). Los boletos ya están disponibles para la venta en su sitio web y aplicación móvil.

El itinerario contempla la salida del vuelo UA1046 desde Houston a las 11:45 pm, con llegada a Caracas a las 5:30 am del día siguiente. Para el trayecto de retorno, el vuelo UA1045 despegará de la capital venezolana a las 8:00 am y aterrizará en Houston a las 12:30 pm. La compañía busca con esto fortalecer los vínculos económicos y facilitar la reunificación familiar.

Al hacer una búsqueda sobre el costo de los boletos, los mismos oscilan entre los 1,242 dólares para la categoría “United Economy”, hasta los 2,986 dólares para los asientos más amplios de la categoría“United Business”.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, subrayó el papel estratégico de esta nueva etapa bilateral: “Este vuelo específico será fundamental para el traslado de trabajadores del sector petrolero al país mientras EE. UU. y Venezuela trabajan juntos para expandir la producción y generar nuevas oportunidades económicas”.

El contexto de una despedida forzada

United Airlines suspendió sus operaciones en Venezuela el 30 de junio de 2017. Reuters informó que la aerolínea cesaría sus operaciones diarias hacia Venezuela debido a que la ruta no cumplía con sus expectativas financieras.

En aquel momento, un portavoz de la empresa explicó a la agencia de noticias que, si bien el vuelo era popular entre ejecutivos petroleros, la baja ocupación y la crisis económica obligaron a suspender el servicio de manera efectiva el 1 de julio de ese año.

Por su parte, la cadena Univision destacó en un reportaje de la época que la suspensión también respondía a los “meses de protestas y la inestabilidad económica que atraviesa el país”.

La seguridad de las tripulaciones fue un factor crítico; Reuters detalló que United había añadido una escala técnica en Aruba para evitar que su personal durmiera en suelo venezolano debido a los disturbios. Esta salida se sumó a la de otras aerolíneas como Lufthansa y Air Canada, que citaron disputas por el control de cambios y preocupaciones de seguridad.

Segunda aerolínea estadounidense en retomar vuelos en 2026

United se posiciona como la segunda aerolínea de Estados Unidos en reactivar vuelos comerciales con Venezuela durante 2026, siguiendo los pasos de American Airlines. Según reseña Informe Aéreo Noticias, este regreso ocurre tras el levantamiento de restricciones de vuelo que el gobierno estadounidense mantenía desde 2019.

La elección de Houston es estratégica debido a su importancia en la industria energética. El portal One Mile at a Time subraya que la ruta es fundamental para conectar mercados petroleros clave. Mientras American Airlines ha centrado sus operaciones desde Miami, United aprovecha su centro de conexiones en Texas para captar la demanda del sector corporativo y de la diáspora venezolana.

Patrick Quayle, vicepresidente senior de planificación de red global y alianzas de United, expresó la importancia de este retorno para la red de la empresa: “Después de casi una década, United agradece la oportunidad de reanudar el servicio entre Houston y Venezuela gracias al liderazgo y apoyo del Departamento de Transporte y del gobierno de los EE. UU.”

De acuerdo con Quayle, este vuelo “ayudará a fortalecer los vínculos culturales y económicos en las Américas y refuerza aún más el centro de operaciones de United en Houston como una puerta de entrada líder a la región”.