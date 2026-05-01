En Maiquetía el “nuevo momento” aterrizó puntualmente

A la 1.15 minutos de la tarde la aeronave Embraer 175 de American Eagle que cubría la ruta Miami-Caracas, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, rompiendo así una sequía de más de 7 años de vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y Venezuela.

Con el tradicional arco de agua, la aeronave operada por American Airlines llegó a la puerta 16 del terminal internacional y además de los primeros pasajeros que pudieron viajar sin escalas y sin demoras entre Caracas y Florida por primera vez desde 2019, cuando la aerolínea cesó sus operaciones en Venezuela.

También descendieron representantes del alto gobierno noerteamericano para seguir los avances en materia económica, y según dijeron, continuar con las tres fases anunciadas por Marco Rubio para Venezuela y que deberán concluir con unas elecciones libres.

“Nunca debió ocurrir”

Mientras la movilidad en Caracas era un caos como consecuencia de la peregrinación de Delcy Rodríguez exigiendo el fin de las sanciones, la llegada de la primera aeronave de American Airlines a Venezuela no fue una operación más de la agenda de Maiquetía.

Los pasajeros que abordaban la ruta con destino a Miami fueron recibidos por un arco de globos y un saxofonista que daba cuenta del nuevo momento de las relaciones USA-Venezolanas: New York-New York y Hotel California fueron algunas de las interpretaciones que hizo mientras los primeros pasajeros llegaban a chequear su equipaje y mostraban la satisfacción de no haber tenido que madrugar para tomar un vuelo con escala en Panamá.

Para los periodistas la llegada del vuelo American AA 3599 también significó un nuevo momento El viceministro de gestión comunicacional, Gustavo Villalobos recibió a las decenas de medios acreditados para la ocasión y en varias oportunidades recordó lo histórico del momento y que la retirada de los vuelos de AA de cielos venezolanos “jamás debió ocurrir.

En esa misma línea, la ministra de Transporte, Jackeline Farías mostró su satisfacción por el retorno de las operaciones comerciales de la aerolínea que tendrá dos frecuencias diarias a partir del 21 de mayo. “Venezuela se siente lista para recibir estás líneas y en nombre de nuestra presidenta Delcy Rodríguez, estamos aquí para darles la bienvenida”, dijo en la tarima que se improvisó para ofrecer declaraciones a los medios presentes que soportaron la espera de pie y sin aire acondicionado.

El vicecanciller Oliver Blanco habló de una nueva etapa de convivencia que “estamos escribiendo juntos los venezolanos” y precisó que en el vuelo viene una delegación norteamericana para buscar áreas de entendimiento y cooperación económica en energía, minas y petróleo.

“Son estimulantes en esta nueva etapa en la que la recuperación económica ha sido una de las banderas. Estamos aquí escribiendo nuevas páginas en esta historia”.

A paso de vencedores

Durante su intervención El encargado de negocios de los Estados Unidos para Venezuela, John Barret aseguró que “estamos siendo testigos de la reconstrucción de lazos económicos” y afirmó que la reanudación de los vuelos de pasajeros es un resultado de la estrategia política de su país. Según Barrett, este avance forma parte de un “plan de tres fases” impulsado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio. Para el encargado de negocios, el restablecimiento de la conexión Miami-Caracas es una señal clara al mercado global de que Venezuela está abierta para los negocios, funcionando como una arteria comercial vital para reconstruir cadenas de suministro e inversión.

La delegación estadounidense que acompañó la inauguración del vuelo de American Airlines incluyó al director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Jarrod Agen y al subsecretario del Departamento de Transporte, Ryan McCormick. Ambos señalaron que la administración de Donald Trump prioriza los resultados tangibles sobre los protocolos diplomáticos tradicionales.

Maiquetía en el mapa

El vicepresidente de operaciones de American Airlines, José Frey también mostró su satisfacción por regresar a Venezuela. “Tenemos una historia muy rica en este país que comenzó en 1987 y nos da mucho gusto tener la presencia de nuestro primer vuelo después de 7 años. Teníamos muchas ansias de volver a Venezuela porque significa un mercado muy importante.

Frey aseguró que además de este vuelo diario y la segunda frecuencia que se incorporará el 22 de mayo, aspiran a reabrir la ruta desde Maracaibo lo más rápido posible y seguir aumentando sus operaciones con Venezuela.

El Embraer 175, el avión que aterrizó este jueves, tiene capacidad para 82 personas. American Airlines. Se trata de un avión de doble clase que ofrece comodidades para el cliente como Wi-Fi y energía en el asiento.

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