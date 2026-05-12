“Un gobierno rico y un pueblo en miseria”: Profesores universitarios protestaron frente a la OPSU

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Gregorio Afonso, afirmó este martes que más de 170 000 trabajadores universitarios quedaron por fuera del denominado “bono responsabilidad”, anunciado por el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez.

“La ecuación que propone el gobierno es inaceptable, un gobierno rico y un pueblo en la miseria” ,dijo Afonso en una protesta efectuada este martes frente al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

“Durante el pago del bono de responsabilidad profesional excluyeron a varios sectores y nuestro contrato colectivo establece que el beneficio que es para los profesores activos y también es para los jubilados”, agregó.

Afonso aseguró que el reciente ajuste del bono de guerra es el resultado de la presión ejercida por profesionales, gremios, sindicatos y trabajadores en general.

“Ha habido un aumento de 80 dólares del bono de guerra de marzo hasta el presente, desde el 2 de febrero que fuimos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al 1 de mayo hemos estado exigiendo que el trabajo sea valorado justamente”, sostuvo Afonso.

Pero recalcó que la crisis salarial en el sector universitario sigue sin resolverse.

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Gregorio Afonso, presidente de la @APUCV, comentó que la posibilidad de convocar un paro universitario pic.twitter.com/gsiyra9DqF está vinculada a los acuerdos a los que lleguen hoy con las autoridades del Ministerio de… — Reporte Ya (@ReporteYa) May 12, 2026

“El abuso y el atropello alcanzaron a las instituciones universitarias del país, ya son muchos años de crisis”, añadió.

El representante gremial reveló que tenían previsto sostener una reunión con representantes del ministerio universitario y no descarta que los profesores vayan a un paro universitario si sus exigencias no son satisfechas.

“Este viernes vamos a tener una reunión con varios dirigentes sindicales y haremos un balance. El paro para nosotros es incómodo, pero es el gobierno el que nos presiona a esta situación”, acotó.

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