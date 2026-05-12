Las tres razones por las que gremios exigen derogar la Ley de Minas recientemente aprobada

El Grupo Orinoco para el desarrollo sostenible y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Minero Metalúrgica (SVIMM) expresaron su preocupación ante los riesgos que implica la aprobación de la Ley Orgánica de Minas (LOM) y advirtieron que el país podría estar encaminándose a una “inadecuada apertura minera”.

Tras haber analizado el contenido de la LOM, aprobada el pasado 9 de abril por la Asamblea Nacional (AN), ambas organizaciones reconocieron que la minería ha contribuido al crecimiento económico del país desde la Colonia hasta la era republicana; sin embargo, insistieron en que cualquier reactivación del sector debe hacerse bajo estándares internacionales estrictos, con instituciones sólidas y una visión de desarrollo sostenible.

Resaltaron que ante la actual crisis económica, un resurgir de la actividad minera que atraiga cuantiosas inversiones privadas, nacionales y foráneas, pudiese contribuir a dar inicio a un nuevo estilo de desarrollo, siempre y cuando “esté exento de los vicios de los esquemas rentistas y extractivistas”, y se canalice dentro de una institucionalidad apropiada, con procedimientos actualizados y cumpliendo exigentes estándares internacionales.

En el comunicado, el Grupo Orinoco y la SVIMM destacaron que la agresión socio ambiental más severa de la historia de Venezuela es generada por el Proyecto del Arco Minero del Orinoco, la cual ha vulnerado sistemáticamente los derechos de las comunidades indígenas, ha destruido irreversiblemente suelos y bosques, contaminado numerosas corrientes fluviales con metales pesados, destruido parques nacionales, y ha promovido una anarquía y una opacidad institucional que son propiciatorias de violencia y corrupción.

Las tres razones centrales para exigir la derogación de la LOM:

Ignora los derechos de las minorías

Según los gremios, la ley no respeta ni garantiza los derechos de las comunidades indígenas. Ignora la participación empresarial privada y mantiene una amplia discrecionalidad del Ejecutivo para la toma de decisiones en asuntos críticos para las empresas mineras las cuales esperarían contar con marcos jurídicos seguros y blindados ante la corrupción administrativa.

Las organizaciones aseguran que la Ley crea una estructura innecesariamente compleja y altamente burocrática que no ayuda a la eficiencia y transparencia de los procesos productivos ni a los de regulación y supervisión por el Estado.

Mantiene un modelo de intervención

El pronunciamiento señala que en dicha ley existen procedimientos administrativos poco expeditos, disuasivos de la minería moderna y potencialmente propiciatorios de actos de corrupción, los cuales rigidizan a una ley Orgánica.

Sin estándares internacionales

La Ley no establece los estándares internacionales reconocidos como pauta para la auténtica gestión socioambiental minera.

Por todas las razones expuestas, el Grupo Orinoco para el desarrollo sostenible y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Minero-Metalúrgica, abogan por la derogatoria de la Ley Orgánica de Minas vigente y por acometer la elaboración de un nuevo instrumento con la asesoría de expertos reconocidos y un amplio régimen de consultas públicas.

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