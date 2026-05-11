El Mañanero del 11 de mayo: La cadena de mando que ocultó la muerte de Víctor Quero y otras noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 11 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

No hay un solo culpable de encubrir y callar la muerte del preso político Víctor Hugo Quero durante 9 meses. Hay muchos. Es una cadena de mando completa y sus responsabilidades y silencios recaen en instituciones y funcionarios que debían garantizar la protección de sus derechos fundamentales y no lo hicieron.

Pero, ¿dónde comienzan esas responsabilidades? ¿Quiénes eran los que estaban a cargo? Runrun.es exploró la cadena de mando que, como recluso del Estado que era, estaba a cargo de la preservación de su salud y su vida. Allí están, con nombre y apellido, los más altos jerarcas y los equipos que los acompañan y que evitaron que su madre, Carmen Teresa Navas, de 81 años, supiera que su hijo falleció en julio de 2025, de acuerdo con el registro oficial.

El eslabón más alto en esta cadena lo ocupa el Ministerio del Servicio Penitenciario, representado por su titular, Julio García Zerpa, cercano a Diosdado Cabello. La institución que comanda debe tener la información completa de los detenidos, incluyendo su paradero y estatus procesal, datos que se negaron en repetidas ocasiones a su madre.

Recién salido del horno: otras noticias

Nadie cuida a las madres cuidadoras

Sedantes, frío extremo y 100 días sin aseo: Tareck El Aissami denuncia que sufrió torturas en prisión

Exigen investigar a Tarek William Saab, Julio García Zerpa y Alfredo Ruiz por la muerte de Víctor Quero

Delcy Rodríguez admite que jueces estarían cobrando por tramitar amnistías

Exigen detener a médico señalado por abuso sexual contra mujeres Yekuanas en un CDI de Amazonas

Flores de papel sanitario: el obsequio de un preso político del Fuerte Guaicaipuro para honrar a mamá en su día

Denuncian muerte bajo custodia de exconcejal del PSUV en Anaco: había reportado corrupción en la Alcaldía

Dólar/ Euro BCV

La perla

“Venezuela tiene potencial para cinco millones de barriles, pero alcanzarlos requiere 200.000 millones de dólares en inversión, y eso solo llega con Estado de Derecho”, María Corina Machado en entrevista con El País de España.

Lo que rompe en redes

El gendarme argentino Nahuel Gallo reveló en entrevista con TN las torturas que sufrió cuando fue detenido al intentar ingresar a Venezuela a finales de 2024 para encontrarse con su esposa e hijo: “Me ponen la escopeta acá en la cabeza y me dicen: ‘Di la verdad o la vas a pasar mal’. Me pusieron la picana en la oreja preguntándome por qué tenía números de tribunales”, dijo.

Nahuel Gallo reveló las torturas sufridas en Venezuela: "Yo era un preso de Diosdado Cabello" https://t.co/19if2U98PK pic.twitter.com/2YAqv3mYCh — Monitoreamos (@monitoreamos) May 9, 2026

Azuquita pa’l café

“Hijos para una madre”: el emotivo artículo del periodista y escritor venezolano Diego Arroyo Gil dedicado a la señora Carmen Teresa Navas.

La ñapa (recomendamos…)

¿Cuánto sabes sobre Venezuela? Pon a prueba tus conocimientos con esta trivia de 50 preguntas: