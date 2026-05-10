Denuncian muerte bajo custodia de exconcejal del PSUV en Anaco: había reportado corrupción en la Alcaldía

El exconcejal de Anaco José Manuel García Sabino, falleció la noche de este sábado, 9 de mayo, mientras permanecía recluido en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en el estado Anzoátegui, así lo denunció el abogado Zair Mundaray en sus redes sociales.

El dirigente político, perteneciente al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se encontraba bajo custodia del Estado al momento de su fallecimiento, de acuerdo con la publicación de Mundaray.

Según Mundaray, García Sabino había denunciado previamente presuntos hechos de corrupción en la Alcaldía y el Concejo Municipal de Anaco. El jurista calificó el suceso como un “crimen de Estado”.

“El alcalde llamado Jesús Ríos y dos concejales llamados Edgar Torres y Jean Caraballo le montaron una persecución, amenazas y un expediente por estafa y lo llevaron preso, ahora está muerto”, añadió Mundaray en su publicación.

#URGENTE Ex concejal de Anaco denunció corrupción en la Alcaldia y Concejo Municipal y anoche apareció muerto en los calabozos de la Policia Municipal. Otro crimen de Estado. Se trata de José Manuel García Sabino. El alcalde llamado Jesús Ríos y dos concejales llamados Edgar… pic.twitter.com/qxFwIbvStC — Zair Mundaray (@MundarayZair) May 10, 2026

Por otra parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en Anaco manifestó su profunda preocupación por el acontecimiento. William Ross, de La Causa R; y Teo Valiente, de Voluntad Popular, exigieron una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer las circunstancias de la muerte y garantizar el respeto a los derechos humanos, de acuerdo con una nota publicada por el medio regional El Tiempo.

Antonio González, dirigente de Acción Democrática en Resistencia, dirigió sus condolencias a familiares y allegados del exconcejal. También pidió llegar “al fondo de este asunto”.

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