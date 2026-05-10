Sedantes, frío extremo y 100 días sin aseo: Tareck El Aissami denuncia que sufrió torturas en prisión

Luego que hace unas semanas iniciara el proceso de juicio por la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, el exministro de Petróleo Tareck El Aissami hizo su primera declaración este viernes, 8 de mayo, donde denunció haber sido víctima de torturas y dirigió acusaciones contra el exfiscal general Tarek William Saab.

El abogado Zair Mundaray compartió en sus redes sociales algunos detalles de esta declaración. Según Mundaray, el exministro pidió explícitamente que el juicio fuera público y participen los medios de comunicación.

El Aissami relató que el 9 de abril de 2024 fue interceptado por hombres armados que lo llevaron hacia Fuerte Tiuna. “Se le negó la asistencia de su abogada María Mercedes Berthé, y fue recluido en la celda ’11a’, un número que sus captores usaban para intentar borrar su identidad”, expresó Mundaray.

En el testimonio que difundió Mundaray se describe un largo periodo de maltratos físicos y psicológicos. Según el abogado, El Aissami dijo que pasó ocho meses durmiendo en el suelo bajo una luz encendida todo el día y con un “frío inclemente” provocado por el aire acondicionado. También denunció que se le impidió asearse durante 100 días. Como responsables de estos hechos señaló directamente los coroneles Hernández Lárez, Tabata y Montilla Seijas.

Asimismo, denunció que las autoridades le impusieron una defensa pública inoperante, encarnada en la abogada Silvana Franco y el juez Carlos Liendo, “quienes permitieron que le apagaran el micrófono durante una audiencia telemática cuando intentaba exigir a su defensa privada”.

#RESUMEN El 8 de mayo de 2026 Tarek El Aissami rindió declaración, solicitó que el proceso fuera público con presencia de medios de comunicación. Relató que el 9 de abril de 2024 fue interceptado por hombres armados que lo llevaron hacia Fuerte Tiuna. Se le negó la asistencia de… — Zair Mundaray (@MundarayZair) May 9, 2026

Acusaciones contra Tarek William Saab y los fiscales

La declaración reseñada por Mundaray incluyó señalamientos contra el Ministerio Público. El Aissami declaró que, bajo órdenes del exfiscal general Tarek William Saab, los fiscales y un psiquiatra “lo drogaron y desnudaron durante un interrogatorio”.

Sobre esta afirmación, según Mundaray, El Aissami señaló directamente al fiscal Eddy Rodríguez, quien estuvo presente en la audiencia y se “limitó a mirar hacia el suelo, tomaban agua de forma temblorosa y no negó el episodio”.

“Reveló que los fiscales Eddy Rodríguez y Farik Mora lo visitaban en su celda para amedrentarlo y chantajearlo, exigiéndole grabar un video en el que confesara delitos. Asimismo, denunció que un psiquiatra impuesto por las autoridades lo drogaba prescribiéndole Clonazepam de 2 mg”, escribió Mundaray en X.

Además, añadió el abogado, El Aissami afirmó que Saab fue a su celda “a burlarse de sus condiciones” y le decía: “duermes como un príncipe, porque así duermen los príncipes, en el suelo”. Mundaray agregó que Saab amenazó a El Aissami con que haría que “el planeta entero te odie”, intentando incriminarlo junto a sus escoltas en el asesinato del cantante Canserbero.

“Acusó a Tarek William Saab de haber desestimado deliberadamente denuncias previas (como el caso Yamosa, Atlantis 1 y Atlantis 2), porque las personas involucradas en esas tramas tenían relación directa con el propio exfiscal”, añadió Mundaray.

Problemas de salud y situación familiar

Los reportes de Mundaray expusieron el estado físico del detenido como un tema urgente. Según el abogado, El Aissami relató que médicos lo operaron de emergencia por una “hernia prostática bilateral y un patrón obstructivo urinario” en octubre de 2025, pero el almirante Fran Campos ordenó sacarlo del hospital a menos de 10 horas después de la cirugía.

“Fue trasladado en una camioneta (no en ambulancia) y se cayó de la silla de ruedas por el dolor. Clamó por su derecho a la salud, advirtiendo que corre riesgo de muerte porque la malla quirúrgica se le movió y se está acercando a la arteria femoral”, agregó Mundaray.

Al cierre de la jornada, según la información de Mundaray, El Aissami hizo una petición por la salud de su hijo, quien se recupera de una operación de corazón. “Se quebró en llanto al manifestar su temor de que, a causa de esta delicada intervención quirúrgica, su hijo ‘se vaya a otro plano'”.

Mundaray finalizó el resumen de la declaración de El Aissami indicando que se acordó reanudación del juicio para el lunes 11 de mayo a las 10 de la mañana.

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