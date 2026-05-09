Exigen investigar a Tarek William Saab, Julio García Zerpa y Alfredo Ruiz por la muerte de Víctor Quero

La ONG Provea exigió este viernes, 8 de mayo, una investigación contra el exfiscal general Tarek William Saab, el ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa; el exdefensor del Pueblo Alfredo Ruiz y las autoridades de El Rodeo I por la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas.

Quero Navas, de 51 años, fue detenido a principios de enero de 2025 por presuntos funcionarios encapuchados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas, “sin orden judicial”. Desde ese momento, las autoridades lo sometieron a una desaparición forzada.

Su madre, Carmen Teresa Navas, buscó a su hijo durante 16 meses en cárceles, tribunales y fiscalías. Durante este proceso, Navas denunció haber recibido “solo silencio o información falsa” y haber sido hostigada para que cesara su reclamo.

Según el comunicado del Ministerio del Servicio Penitenciario, Quero Navas murió el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo. Su cuerpo fue enterrado el 30 de julio de 2025 de forma clandestina y sin avisar a sus allegados. La lápida de Quero Navas ni siquiera corresponde con la fecha de fallecimiento que reportó el Ministerio, pues está escrito que murió el 27 de julio.

A pesar de que ya había muerto, el 24 de octubre de 2025 la Defensoría del Pueblo aseguró falsamente que Quero se encontraba recluido en El Rodeo I. La cadena de irregularidades continúa hasta el año siguiente; el 18 de abril de 2026, la CIDH otorga medidas cautelares a favor de Quero Navas cuando este ya “llevaba nueve meses muerto”.

Finalmente, el 5 de mayo de 2026, un tribunal le niega la amnistía por desconocer su deceso, y no es sino hasta el 7 de mayo de 2026 cuando la familia logra confirmar que Víctor Hugo murió bajo responsabilidad del Estado, terminando con “casi 10 meses de silencio”.

Provea señaló que Víctor Hugo Quero Navas es el “preso político número 27 que muere bajo custodia del Estado venezolano desde 2014”, citando datos de la organización Justicia, Encuentro y Perdón. Ante esto, la organización exige al fiscal general, Larry Devoe, iniciar una investigación de oficio regida por el Protocolo de Minnesota (ONU, 2016).

“Carmen Navas y su familia merecen verdad, justicia y reparación. La convivencia y la paz solo son posibles si se garantiza la justicia y la no repetición”, sentenció la ONG.

El 1/1/2025 presuntos funcionarios encapuchados DGCIM detuvieron a Víctor Hugo Quero Navas en Caracas, sin orden judicial.



Desde entonces estuvo desaparecido.



El 7/5/2026 su familia supo de él: había muerto en julio 2025 bajo custodia del Estado. Casi 10 meses de silencio.… pic.twitter.com/wZtMrCJpgq — PROVEA (@_Provea) May 8, 2026

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