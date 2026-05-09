Delcy Rodríguez admite que jueces estarían cobrando por tramitar amnistías

La presidenta encargada bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, ofreció este sábado 9 de mayo un balance sobre los primeros 100 días del Programa de Convivencia Democrática y Paz.

Durante su intervención, la funcionaria destacó los hallazgos sociales obtenidos a través de la iniciativa y realizó solicitudes formales al Poder Judicial en materia de derechos civiles y reformas internas.

Rodríguez también reconoció fallas estructurales en el sistema de justicia penal. Denunció que existen jueces que han intentado lucrarse con la aplicación de los beneficios procesales.

“Tengo información y he pedido actuación por aquellos jueces que se atreven a cobrar por la amnistía. Eso debe cesar. Y por eso, cuando me tocó ir al TSJ, pedí un reformateo de la justicia”, señaló.

Balance de la Ley de Amnistía

Rodríguez se refirió al impacto de la Ley de Amnistía asegurando que la misma ha beneficiado a más de 9.000 personas hasta la fecha. Defendió la aplicación de la norma, a pesar de las constantes críticas sobre las exclusiones y la discrecionalidad con la cual es aplicada.

“No midamos por el descontento de un pequeño grupo con gran poder mediático, porque estamos desconociendo aquel que salió en libertad. A eso es lo que yo digo que hay que arriesgarse (…) La Ley de Amnistía fue lo correcto para el reencuentro, para la tolerancia. Que habrá quienes todavía no entienden el mensaje que está dando Venezuela, nos toca a nosotros seguir perseverando y no rendirnos”, dijo.

Finalmente, aclaró que la Ley de Amnistía mantiene excepciones para ciertos delitos y solicitó un abordaje especial para atender las desviaciones dentro del sistema judicial, tanto en casos de violencia política como en delitos comunes.

Derecho a la diversidad

Rodríguez afirmó que la ejecución del programa ha modificado su percepción sobre la realidad nacional, permitiéndole identificar “nudos críticos” en la estructura social y política.

“Frente a la sexodiversidad, quiero pedirle a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una doctrina sobre la diversidad como un derecho humano fundamental, que demos ese aporte al país. Vamos a construir lo que significa un derecho fundamental que he entendido con mayor amplitud con el programa, que es el derecho a ser diverso. Y eso lo aplico no solamente con la sexodiversidad, sino para la diversidad política”, señaló.

Rodríguez instó a la ciudadanía y a los actores políticos a superar la falta de reconocimiento mutuo, calificando la apertura como un paso necesario para la evolución social. “No tengamos miedo a la apertura, siempre hay miedo al riesgo, pero es peor quedarse apoltronado. Hay que dar los pasos”, enfatizó.

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