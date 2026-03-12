El Mañanero del 12 de marzo: MCM está en Chile y se reunió con el Rey de España

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 12 de marzo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

En la primera visita que hace a un país latinoamericano desde que escapó de Venezuela en diciembre del año pasado, la líder opositora y premio Nobel de la paz, María Corina Machado, atendió este miércoles a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast.

Machado, quien fue una de las más solicitadas por los representantes de medios de comunicación, sostuvo que los venezolanos “anhelan un gesto tan simple como que un presidente se quite la banda y se la ponga a otro”.

En sus 80 años el SNTP reafirma su compromiso con la defensa del periodismo y derechos de trabajadores de la prensa

Plataforma Unitaria denuncia “pactos” para designar a nuevo fiscal general y defensor del Pueblo

Piden medida humanitaria urgente para expresidente de Fetracarabobo Omar Escalante

La Conversa | Guanipa: “Cuando me detuvieron por segunda vez pensé que me iban a matar”

Asociación Mujeres Emprendedoras de Venezuela, una década potenciando la autonomía económica femenina

Cómo es vivir un accidente doméstico sin seguro médico

Víctor Hugo Quero: 14 meses de un silencio oficial que se traduce en desaparición forzada

María Corina Machado: “Los venezolanos anhelan un gesto tan simple como que un presidente se quite la banda y se la ponga a otro”.



Para este jueves se tiene prevista una vigilia para acompañar a los familiares de los presos políticos.

CONVOCATORIA | Vigilia en La Yaguara 🕯️



Familiares, amigos, defensores de derechos humanos y ciudadanos solidarios convocamos a una vigilia este jueves 12 de marzo en La Yaguara, para acompañar a las familias que continúan esperando la libertad de sus seres queridos injustamente… pic.twitter.com/uB3vYv5doy — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) March 11, 2026

Esta gatita le dio una lección a su hija por haberse alejado de casa.

Cómo le explico al psicólogo que vi una gatita perdida y su mamá la encontró, le dió una regañada y después de ver que estuviera bien, le dió una cachetada y se la llevó a la casa. pic.twitter.com/E3OEtstXkY — El CondeNado (@elconde_nad0) March 9, 2026

Te presentamos la Agenda Semanal del Centro Cultural Chacao para que no te pierdas ninguna actividad.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

