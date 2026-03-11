Noticias

Asociación Mujeres Emprendedoras de Venezuela, una década potenciando la autonomía económica femenina


La Asociación Mujeres Emprendedoras de Venezuela (AMEV) celebra su primera década de aniversario, período en el que se han enfocado a gestionar “oportunidades de empoderamiento económico, social y personal para emprendedoras” y a potenciar así la autonomía económica de la mujer.

Bajo la premisa de aprender a “Emprender desde el ser mujer”, la organización conmemora diez años de impacto social con un despliegue de eventos que recorrerá el país y culminará en la capital venezolana.

La AMEV compartió datos de sus alcances desde su fundación en 2016: han logrado acompañar y formar de manera gratuita a más de 5000 emprendedoras a través de distintas actividades, como charlas y talleres dentro y fuera de Venezuela.

Un hito destacado son las 330 emprendedoras de las 10 cohortes de su programa bandera de formación e incubación “Semillero de Emprendedoras”, así como también las más de 100 emprendedoras venezolanas, residentes en Venezuela y Argentina formadas
en el programa de Educación Financiera y Apalancamiento Económico “Abundantia”, que ha otorgado más de 50 apalancamientos financieros para emprendedoras venezolanas a través del Fondo Abundantia. Las más jóvenes también han tenido un espacio en el Programa “Sembrando Emprendedoras Teens”, orientado al desarrollo de competencias emprendedoras en niñas y adolescentes, entre 13 y 17 años de edad, donde han participado 46 jóvenes venezolanas residenciadas en Venezuela, Argentina, Chile y Uruguay, gracias a la Beca SET.

Programa conmemorativo

Las actividades planeadas para la celebración del aniversario son:

Encuentro Anual de Egresadas: Una jornada de bienestar y reencuentro sororo para las emprendedoras egresadas de cada región, diseñada para fortalecer el capital relacional de la red.

  • 16 de marzo: Región Centro Occidente (Lara, Yaracuy, Carabobo y
    Aragua) – Locación: Universidad Yacambú,
  •  21 de marzo: Región Central (Caracas, La Guaira y Miranda) – Locación: Parque del Este,

 27 de marzo: Gala “Diez Años de Alianzas” – Acto institucional en la Sala de Prensa de Venevisión, dedicado al reconocimiento de los aliados estratégicos y embajadoras que han sido vínculos fundamentales en esta década de crecimiento.


 28 de marzo: Cena Benéfica y Subasta X Aniversario – El evento cumbre en San Remo Ristorante (Altamira), una velada de alta sofisticación destinada a recaudar fondos para las próximas cohortes de formación.

Más sobre Ame de Venezuela

La Asociación Mujeres Emprendedoras de Venezuela es una organización sin fines de lucro que diseña y gestiona oportunidades de empoderamiento económico, social y personal para emprendedoras.

A través de una metodología propia centrada en la empatía y la formación técnica, AMEV ha creado el sistema de apoyo para las emprendedoras venezolanas en Latinoamérica. AME de Venezuela, primera organización venezolana de mujeres, que con mirada de género e interseccionalidad, dio espacio a las emprendedoras de base para su profesionalización en emprendimiento, así como a integrantes de la diáspora venezolana.

“Celebrar diez años es honrar un legado de transformación y crecimiento. Esta década representa la consolidación de una visión donde la factura femenina es motor de cambio social. Invitamos a las instituciones y a la sociedad civil a abrazar este propósito y seguir trazando juntos el futuro de la mujer emprendedora en la región”, expresan.

Para más información, visitar su sitio web WWW.AMEDEVENEZUELA.COM
Redes sociales: @AMEdeVenezuela
Correo electrónico: amedevenezuela@gmail.com / Teléfono: +54 911 3488-6723

Asociación de Mujeres Emprendedoras de Venezuela
Redacción Runrun.es
