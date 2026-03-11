En sus 80 años el SNTP reafirma su compromiso con la defensa del periodismo

A 80 años de su fundación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) enfrenta uno de los desafíos más complejos de su historia: contribuir a reconstruir las condiciones para que el periodismo pueda existir en Venezuela con libertad, seguridad y dignidad laboral.

Ese desafío pasa hoy por enfrentar un ecosistema profundamente fracturado: la libertad de prensa afectada por la censura, los bloqueos a medios y los cierres arbitrarios; la seguridad de los periodistas, amenazada por detenciones, procesos judiciales y hostigamiento; la sostenibilidad del sistema de medios, golpeado por el cierre de estaciones, la precariedad y el debilitamiento institucional; y las condiciones laborales de los trabajadores, marcadas por salarios insuficientes y la pérdida de garantías básicas, reseñaron en una nota de prensa.

En el documento, el SNTP reafirma su compromiso “con la defensa de los derechos de quienes hacen posible el trabajo informativo y con el derecho de la sociedad a estar informada”.

Ocho décadas de defensa y acompañamiento

Actualmente, el sindicato ha asumido un rol fundamental en la documentación, denuncia y acompañamiento de víctimas de violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información.

“El SNTP ha estado al lado de periodistas detenidos arbitrariamente, desaparecidos, judicializados o forzados al exilio, así como de sus familias y de los medios afectados por la persecución y la censura”, asegura el ente y reafirma su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, el derecho de la sociedad a estar informada y las reivindicaciones laborales de periodistas y trabajadores de la comunicación.

El sindicato insiste en que ocho décadas después de su fundación, mantiene intacta su convicción de que un periodismo libre, seguro y digno es indispensable para la democracia y para la reconstrucción de las libertades en Venezuela.

A propósito del aniversario, rinde también homenaje a sus fundadores y a las generaciones de dirigentes y afiliados que, a lo largo de estas ocho décadas, han asumido la responsabilidad de conducir y sostener esta organización. Su compromiso, valentía y vocación de servicio permitieron que el sindicato se mantuviera firme en la defensa del periodismo, del derecho de la sociedad a estar informada y de las reivindicaciones laborales de quienes trabajan en los medios de comunicación, incluso en los momentos más difíciles para el ejercicio de la profesión en el país.

Formación, asistencia legal y nuevas iniciativas

El SNTP a propósito de su 80 aniversario, informó que se cumplen también 10 años de la creación de la Red de Delegados Voluntarios del SNTP, una iniciativa que ha permitido expandir la presencia del sindicato y su capacidad de acompañamiento a periodistas y trabajadores de la comunicación en los 24 estados del país.

“Esta red se ha convertido en un mecanismo clave para la documentación y para la atención directa a quienes enfrentan riesgos en el ejercicio de su trabajo”, aseguró el sindicato.

El SNTP ha impulsado programas de formación que han alcanzado a centenares de periodistas en todo el país, promoviendo un periodismo cada vez más responsable, especializado y comprometido con los estándares profesionales.

En ese mismo espíritu, la organización ha constituido recientemente una red de abogados voluntarios destinada a brindar asistencia legal gratuita, oportuna y especializada a periodistas y medios sometidos a procesos judiciales o persecución por su labor informativa.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

