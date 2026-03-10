Instan a investigar muerte violenta de periodista Yolimar Hidalgo

La periodista Yolimar Hidalgo, de 30 años de edad, fue hallada muerta la mañana del 8 de marzo en una vivienda del sector Huete de Cagua, estado Aragua. Según datos publicados por el medio aliado El Pitazo, el cuerpo de la comunicadora social presentaba un impacto de bala en la cabeza.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se trasladó al sitio para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las pesquisas correspondientes. Fuentes policiales indican que la determinación de la trayectoria de la bala es el elemento técnico fundamental para esclarecer si se trató de un hecho violento o de otra naturaleza.

Hidalgo egresó de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) en la promoción de 2021. En la actualidad, desempeñaba labores de periodismo comunitario y popular, enfocada en la difusión de actividades sociales y políticas en el eje central de Aragua.

Su historial laboral incluía experiencia en el área de comunicaciones durante la gestión de Hipólito Abreu en el Ministerio de Transporte y Comunicación. Asimismo, se conoció que formaba parte del Movimiento Integrador Revolucionario Antiimperialista (MIRA). La periodista era madre de tres hijos.

Ante el suceso, la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Aragua, emitió un comunicado oficial en el que instó a los organismos de seguridad a establecer con claridad las causas del fallecimiento. El gremio enfatizó que la muerte ocurrió en circunstancias que todavía están bajo investigación.

“Para dar tranquilidad y conformidad a familiares y allegados, solicitamos dar celeridad a las investigaciones”, señaló la representación gremial, al tiempo que subrayó la importancia de evitar la opacidad en casos que involucran a profesionales de la comunicación.

La Junta Directiva Nacional del CNP acompañó este pronunciamiento y exhortó a las autoridades competentes a esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida Hidalgo.

Dos periodistas muertos en diez días

Lamuerte violenta de Yolimar Hidalgo se suma a la del periodista merideño Walter Jaimes, quien el 28 de febrero fue reportado como desaparecido tras salir de su residencia en la mañana para cubrir una pauta noticiosa.

El 1 de marzo, el cuerpo del periodista fue localizado en una zona enmontada del sector El Anís, en la carretera La Variante del municipio Sucre, Mérida. El cadáver presentaba signos de tortura, el rostro quemado y traumatismo craneoencefálico severo. Al no ser identificado inicialmente por falta de documentación, el cuerpo es enterrado en una fosa común en el municipio Campo Elías (Lagunillas).

El 5 de marzo pasado, un tribunal autorizó la exhumación del cuerpo de Jaimes tras la exigencia de familiares y del gremio periodístico para realizar nuevos exámenes forenses. El procedimiento se llevó a cabo un día después y los restos fueron trasladados hacia el municipio Tovar y posteriormente a Bailadores.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.