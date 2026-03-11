Juan Pablo Guanipa debe pertenecer a esa pequeña élite de personas que excarcelan un día y detienen apenas horas después.

El exdiputado de la Asamblea Nacional salió de la sede de la División de Inteligencia Policial (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Maripérez en Caracas el pasado 8 de febrero y el mismo día fue capturado nuevamente y retornado a la sede policial.

El también exgobernador electo del estado Zulia fue uno de los invitados de este martes 10 de marzo en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que también contó con la presencia del periodista y ex preso político, Ramón Centeno.

Guanipa contó a Víctor Amaya, director de Tal Cual; Luis Blanco, director de Runrunes y César Batiz, director de El Pitazo que la segunda vez que fue aprehendido representó una experiencia por la que no quiere volver a pasar en su vida.

“Yo pensé honestamente que me iban a matar y lo digo con toda responsabilidad”, dijo el zuliano, licenciado en la carrera de comunicación social.

El miembro del partido Primero Justicia calificó la segunda detención como grave luego que tres carros con hombres armados sin identificación interceptaran al equipo con el que transitaba en Caracas ese domingo y lo obligaran a abordar un vehículo donde iba con la cabeza tapada con una franela.

Guanipa aseguró que los hombres tenían una actitud agresiva y en un principio le dijeron que lo iban a llevar a Maracay en el estado Aragua.

“Yo dije, estos tipos son colectivos y son capaces de cualquier cosa, lo único que se me ocurrió en ese momento fue ponerme a rezar”.

Guanipa relató que cuando se dio cuenta de que estaba de vuelta en Maripérez se tranquilizó porque entendió que se trataba de la misma gente que horas antes lo había excarcelado.

Sentenció que discutió con el director de la sede la policial, quien le reclamó el hecho de haber salido “a joder” y desestabilizar al país.

Guanipa lo increpó y le dijo que él solo había liderado una caravana para darle apoyo a los presos políticos que están en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide y en la zona 7 de la PNB en Boleíta.

“Le dije que esa detención no había sido inteligente, porque eso lo que iba a generar era más solidaridad conmigo, en ese momento me confesó que me tenían preparada casa por cárcel en Caracas, a lo que me negué rotundamente porque mi casa está en Maracaibo, horas después estaba en mi hogar con mis hijos”.

Un corte de cabello lo delató

El dirigente político aseveró que la primera vez que lo detuvieron a finales de mayo de 2025 fue a raíz de un corte de cabello.

Dijo que la persona que le cortaba el cabello lo hacía cada tres meses y en una de esas oportunidades le contó a un tercero que lo estaba atendiendo, cuestión que llegó a oídos indebidos.

“Yo estuve diez meses escondido, de los cuales mes y medio lo pasé en un apartamento que me prestaron en La Guaira. Una madrugada me despertaron unos ruidos, eran unos funcionarios que me venían a detener, me montaron en un carro y de una vez me llevaron a Maripérez”.

Guanipa no tiene idea de por qué lo llevaron a Maripérez, pensó que lo iban a trasladar a El Helicoide y cuando recibió su boleta de excarcelación, el sitio de reclusión mencionado en el documento era la cárcel de El Rodeo I en el estado Miranda.

“Es algo que aún entiendo”, indicó el político.

El exparlamentario aseguró que actualmente su causa está sobreseída y finalmente aceptaron que el abogado Joel García sea su defensor.

Confesó que el sobreseimiento le llegó luego de haberse negado a solicitar el beneficio amparado en la Ley de Amnistía, aprobada en febrero por la Asamblea Nacional.

“Tengo libertad plena, lo único es que tengo diez años con el pasaporte bloqueado”.

Amaya le preguntó a Guanipa si luego de la segunda detención, donde su nombre alcanzó mayor notoriedad, se considera el número 2 de la líder opositora y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

“Para nada, me dijeron que tengo seis puntos de aceptación para unas eventuales elecciones presidenciales, les regalo mis puntos a María Corina que tiene más de 70”.

Guanipa confesó que conversa con frecuencia con Machado y espera que pronto regrese a Venezuela con garantías de seguridad convenidas con la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Calificó como mezquino que algunos sectores de la oposición pretendan sacar de la ecuación a Machado a raíz del acercamiento de Trump con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Quien me diga que mejor es Delcy que María Corina no es opositor, MCM y Edmundo González Urrutia cuentan con un respaldo avalado por la gente”.

Batiz recordó que Trump dijo recientemente que Rodríguez era la presidente legítima de Venezuela.

“Yo no he escuchado eso, lo que sí escuché es que Trump dice que se porta muy bien, Delcy es tan ilegítima como Nicolás Maduro”.

Guanipa consideró irreversible un proceso de transición en Venezuela y aseguró que en seis u ocho meses podría darse un proceso electoral si hay voluntad política.

“Cambiar el Consejo Nacional Electoral (CNE) se puede hacer, llevar a cabo una auditoría del registro electoral no lleva más de tres meses, devolver los partidos de oposición a sus dueños originales también, todas esas cosas se pueden reparar en poco tiempo”.

Preso de Maduro y Flores

El periodista Ramón Centeno expuso este martes 10 de marzo en La Conversa que por efectuar una entrevista estuvo preso cuatro años.

Recién operado con éxito de la cadera, Centeno expuso que luego de entrevistar en enero de 2022 al ex diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) Jean Carlos Silva, señalado por un caso de narcotráfico, fue aprehendido por funcionarios que lo fueron a buscar a su casa y lo sacaron “a punta de pistola”.

“El grupo de Maduro y Cilia Flores me tenía preso, no tengo idea por qué me hicieron esto”, dijo el comunicador social que días después de efectuar la entrevista en la sede del Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Caracas fue detenido junto a su colega Gabriel Enrique Zambrano Guerra fue imputado por tráfico de influencias, usurpación de funciones y asociación para delinquir.

“12 días después que fui a conversar con Silva me meten en la misma celda con él. Me detienen por caprichos del poder”.

Al periodista, quien trabajó como reportero en la fuente de sucesos y judiciales del diario Últimas Noticias, un custodio lo tropezó y provocó que se resintiera de una operación de cadera y fémur a la que fue sometido a raíz de un accidente de tránsito.

Sin la debida atención, su condición lo obligó a estar confinado a una cama y una silla de ruedas durante su cautiverio que finalizó en febrero de este año luego de que fuese excarcelado.

“Estuve un periodo en un centro asistencial en Petare y cuando regresé me pusieron en una celda de castigo, me dijeron que yo soy periodista y por eso me consideran peligroso, eso obviamente complicó más mi salud”.

Centeno expresó que sus captores no han tenido piedad. Luego de excarcelado la jueza Sabrina Montes de Oca le ha exigido presentarse periódicamente en tribunales en silla de ruedas e incluso colocó trabas para su reciente intervención quirúrgica.

“Yo vengo del Psuv, en medio de todo mi dolor le he dicho a esta gente que se equivocó, le he dicho a la gente que aún los sigue apoyando esto que se vean reflejados en mi. No me han dado tregua, conmigo pareciera que no quieren reconciliación, me hicieron pagar una condena anticipada en un caso político”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.