Machado en Chile: asistió a investidura de Kast y se reunió con el Rey de España

En la primera visita que hace a un país latinoamericano desde que escapó de Venezuela en diciembre del año pasado, la líder opositora y premio Nobel de la paz, María Corina Machado, atendió este miércoles a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast.

Machado, quien fue una de las más solicitadas por los representantes de medios de comunicación, sostuvo que los venezolanos “anhelan un gesto tan simple como que un presidente se quite la banda y se la ponga a otro”.

“Muchos venezolanos han dado su vida para que esto ocurra, literalmente su vida”, añadió Machado desde el Congreso Nacional, en Valparaíso.

La venezolano llegó a tierras chilenas proveniente de Washington, donde recientemente sostuvo una segunda reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Me siento emocionada y feliz por estar tan cerca de Venezuela y por encontrarme con los venezolanos que viven en Chile y que anhelan volver a su país”, declaró la dirigente de Venezuela.

Machado anunció que este jueves 12 de marzo ofrecerá una rueda de prensa para abordar la situación en Venezuela, participará en una misa en la Catedral Metropolitana de Santiago, asistirá al lanzamiento de una cátedra en la Universidad del Desarrollo en honor al fallecido ex presidente, Sebastián Piñera y concluirá con una concentración con la comunidad venezolana radicada en Chile en un céntrico parque de Santiago.

La venezolana no desaprovechó la ocasión y se reunió con el rey de España,Felipe VI, a quien agradeció por la solidaridad demostrada con el pueblo venezolano.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.