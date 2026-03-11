Piden medida humanitaria urgente para expresidente de Fetracarabobo Omar Escalante

Diferentes centrales obreras y organizaciones sindicales se unieron para exigir la liberación inmediata de Omar Escalante, expresidente de Fetracarabobo y jubilado del Ministerio de Educación con 35 años de servicio.

Según información difundida por el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, Omar Escalante de 74 años, es diabético insulinodependiente e hipertenso, padece artrosis degenerativa y se le priva de recibir luz solar y de acceso a un baño. Se encuentra detenido en el comando de la Guardia en Mañongo, Naguanagua, estado Carabobo.

El Observatorio detalló que el sindicalista, detenido desde el 19 de diciembre de 2025, debe comer e inyectarse su medicina en el mismo sitio donde realiza sus necesidades fisiológicas en bolsas plásticas lo que supone un grave riesgo de infección por falta de higiene en su celda.

“Omar Escalante necesita una medida humanitaria urgente que le devuelva su libertad”, exige el observatorio.

OMAR AMABLE ESCALANTE, destacado líder sindical PRESIDENTE DE FETRACARABOBO, jubilado del Ministerio de Educación con 35 años de servicio y sentenciado injustamente a 30 AÑOS de prisión como represalia política por su defensa irrestricta de los derecho laborales, es diabético… pic.twitter.com/C68wDDksTa — Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (@ObservatorioVLS) March 11, 2026

El Foro Penal señaló que Omar Escalante fue condenado a 30 años de prisión por su presunta vinculación en el caso Paramacay, una acción militar desarrollada en la madrugada del domingo 6 de agosto de 2017 donde militares disidentes comandados por Juan Caguaripano irrumpieron el fuerte de Paramacay para extraer armamento bélico.

En delicado estado de salud se encuentra Omar Escalante y Juan Rengifo condenados a 30 años por el caso Paramacay, Omar tiene 74 años y bajo la ley penal no puede estar en una cárcel sino en su casa, ambos son #PresosPoliticos



Vía: @betangut coordinador @ForoPenal Carabobo https://t.co/aFWcCnAyWh pic.twitter.com/CEkBQ2TMUQ — Foro Penal (@ForoPenal) February 22, 2026

