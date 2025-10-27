El Mañanero del 27 de octubre: VenApp reactiva funciones para delatarse entre ciudadanos

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 27 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes del fin de semana; La “perla” del fin de semana, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

“Defensa del país” y “alteración del orden público”: VenApp reactiva funciones de delación digital

La plataforma gubernamental VenApp se convierte nuevamente en una aplicación de delación entre ciudadanos al reactivar funciones para recibir denuncias relacionadas con la “defensa del país” y “alteración del orden público”.

Esta plataforma fue creada en el año 2022 con el objetivo de gestionar fallas en los servicios públicos, recordó la organización Cazadores de Fake News. Ahora, tras la propuesta del gobernante Nicolás Maduro de incorporar nuevas funciones a la aplicación para que la ciudadanía reporte “las 24 horas del día todo lo que ve”, se incluyeron nuevos ítems de delación digital.

Recién salido del horno: otras noticias del fin de semana

“Maduro es el que comenzó la guerra” y otras perlas de María Corina Machado

Baltazar Porras denuncia impedimento para llegar a Isnotú a celebración litúrgica de José Gregorio Hernández

Expertos alertan que el control militar y policial apunta a crear una “sociedad del miedo”

Como Vito Corleone: grupos irregulares cobran vacunas a cambio de “protección”

Agredieron a familiares de presos políticos durante misa en la UCV por la canonización

Maduro solicita al TSJ retirar la nacionalidad a Leopoldo López por apoyar la invasión militar

EE. UU. sanciona a Gustavo Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico

Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la detención de Javier Cisneros

Dólar/Euro BCV

La perla del fin de semana

“El presidente Lula planteó el tema y afirmó que América Latina y Sudamérica, donde nos encontramos, es una región de paz. Y se ofreció a ser un contacto, un interlocutor, como lo ha sido en el pasado con Venezuela, para buscar soluciones mutuamente aceptables y correctas entre ambos países”, Mauro Vieira, canciller de Brasil.

Lo que rompe en redes

La cantante y actriz venezolana Floria Márquez falleció este sábado, 25 de octubre, durante una presentación en Casa Anauco en El Hatillo, estado Miranda. Según informó su esposo, Pedro López, la artista habría sufrido un “ACV fulminante” mientras interpretaba la segunda canción de su presentación.

Azuquita pa’l café

Cada 26 de octubre la Iglesia Católica celebra a San José Gregorio Hernández (1864-1919), a quien en vida ya llamaban “el médico de los pobres”, canonizado hace solo unos días, el 19 de octubre de 2025 por el Papa León XIV. Feligreses se congregaron en las calles de Isnotú para conmemorar el natalicio del primer santo venezolano.

#Pais | 🙏⛪️Feligreses venezolanos se congregaron en Isnotú, Trujillo, para conmemorar los 161 años del nacimiento de San José Gregorio Hernández.



Las calles de Isnotú se desbordaron de personas llenas de alegría, fe y agradecimiento.



📹: @losandesdigital pic.twitter.com/5VNmrfqSpZ — Notitarde (@webnotitarde) October 26, 2025

La ñapa (recomendamos)…

Un reportaje del medio argentino Clarín explica cómo la bandera pirata de Luffy, el protagonista del popular manga y anime One Piece, se ha transformado en un símbolo global de protesta utilizado por la Generación Z. El análisis detalla que la narrativa de la obra, que presenta a piratas luchando por la libertad contra un opresivo gobierno mundial, resuena con los jóvenes que manifiestan descontento social.