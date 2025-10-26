Como Vito Corleone: grupos irregulares cobran vacunas a cambio de “protección”

Una nueva entrega de la serie “Corrupción nuestra de cada día”, titulada “El Don del pueblo”, aborda la prevalencia del cobro de “vacunas” (pagos extorsivos) a comerciantes por parte de grupos irregulares en Venezuela.

En esta oportunidad se utilizó la temática de El Padrino para establecer un paralelo: al igual que el joven Vito Corleone, quien se dio cuenta de que extorsionar era la manera más fácil de hacer dinero, los grupos irregulares modernos exigen pagos de “protección”.

El guion señala que la extorsión es un mecanismo lucrativo para organizaciones criminales como el Tren de Aragua. La dinámica es clara: “Todo el que quería algo debía pasar por esa alcabala y pagar una vacuna”.

La realidad de la extorsión en el país es “muy presente” en 34% de los 3.500 hogares consultados, y “más o menos presente” en 29%, según una encuesta elaborada entre julio y agosto de este año por el Observatorio Venezolano del Delito Organizado.

Las cifras oficiales también reflejan un aumento significativo de esta problemática. La propia Fiscalía reveló que, en 2024, se llevaron a cabo 215 investigaciones por extorsión y secuestro, lo que representa un aumento del 38% respecto a 2013, año en que Nicolás Maduro llegó al poder.

De acuerdo con la ONG Fundaredes, los principales blancos de extorsión y cobro de vacuna son los productores agropecuarios de los estados Zulia, Apure y Táchira.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.