“Maduro es el que comenzó la guerra” y otras perlas de María Corina Machado

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, respaldó las recientes acciones militares de Estados Unidos en el Caribe y señaló que el presidente norteamericano Donald Trump “está terminando la guerra” que “Maduro comenzó”.

En una entrevista concedida a Fox News, la dirigente opositora acusó al gobernante Nicolás Maduro de ser “el jefe” del Cartel de los Soles y de Tren de Aragua, además de “permitir que operen libremente” grupos armados extranjeros.

Acusaciones de liderazgo criminal de Maduro

Al ser consultada sobre si Maduro estaba ejecutando la parte venezolana de este conflicto, Machado afirmó: “Absolutamente”. Sostuvo que el gobernante es el principal líder de estructuras criminales y de narcotráfico.

“Todos saben que Maduro es el jefe del mayor cartel de drogas, el ‘Cartel de los Soles’, también es el jefe del Tren de Aragua, una red criminal que ha cometido crímenes en los Estados Unidos, en Canadá, hasta Argentina y Chile. Todo está ejecutado por Maduro”.

Según Machado, la gestión de la administración de Maduro “ha destruido las vidas de millones de personas venezolanas y ha convertido nuestro país en el cielo del Estado para que las fuerzas iraníes, rusas, los agentes cubanos, Hezbollah, Hamas y la guerrilla colombiana operen libremente por 26 años”.

“Trump está terminando la guerra”

Respecto a la táctica de la administración Trump de destruir las “narcolanchas” que se acercan a América, Machado sugirió que la única manera de desmantelar la estructura criminal es atacando sus fuentes de ingresos.

“La única forma de desmantelar una estructura criminal es cortar sus ingresos de dinero criminal. Tienes que cortar los recursos que vienen del tráfico de drogas, el contrabando de oro, de armas, incluso la trata de personas que Maduro lidera y opera desde Venezuela”.

Argumentó que la confrontación fue iniciada por el madurismo: “Fue Maduro quien declaró una guerra contra nosotros, los venezolanos, después de que ganamos por goleada en la elección presidencial del año pasado. Así que ha aplicado terrorismo de Estado hacia nuestro pueblo y narcoterrorismo a las naciones del hemisferio occidental. Así que Maduro es el que comenzó la guerra. El presidente Trump está deteniendo la guerra, terminando la guerra”.

Transición política y seguridad

Machado reconoció temer por su seguridad, afirmando: “Por supuesto que tengo miedo por mi vida”. Indicó que ha sido “acusada de terrorismo como también lo han sido miles y miles de venezolanos”, y mencionó que el país tiene “casi 1.000 presos políticos que han sido torturados” y que “muchos han sido asesinados en la cárcel”.

“Lo que tenemos que hacer es seguir poniéndole más presión a Maduro, haciendo que entienda que los días de impunidad están terminados, que él tiene que hacerse a un lado, porque a través de la soberanía popular, el cambio de régimen, ya fue mandado por nuestro pueblo, como dije, con una victoria el año pasado”.

El objetivo, según Machado, es “avanzar en una transición ordinaria y pacífica a la democracia, desde este caos que Venezuela es hoy en día, en orden”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.