“Peace forever y no crazy war”: Las perlas en inglés “tarzaneado” que soltó Maduro para Trump

El gobernante Nicolás Maduro volvió a mostrar sus “dotes” para hablar en inglés, esta vez para enviar un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que le dice “no a la guerra”, o mejor dicho, “no crazy war”.

Con un estilo de habla como el de Tarzán -dicho por él mismo- el gobernante oficialista, que en muchas ocasiones ha mostrado no hablar bien en inglés (o al menos eso es lo que da a entender), envía este mensaje en medio de las operaciones de Estados Unidos contra narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

“No a la guerra, no war, no war, yes peace, yes peace, yes peace, forever, forever, peace forever. ¡No crazy war! No a la guerra loca. No crazy, no crazy war. Please, please, yes peace, peace, ¡peace forever!, ¡victory forever!. Esto se llama lenguaje tarzaneado. Si se traduce al español tipo Tarzán sería: No guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura a la guerra, sí paz, sí paz por siempre, victoria por siempre de paz”, expresó.

❌💣 ‘No war, yes peace!’: Maduro appeals to Trump in a language he can understand



“Peace forever, no crazy war. No a la Guerra loca…Yes [to] peace. Peace forever! Victory forever!” Venezuela’s president said in a live TV broadcast, showing off his English skills, which he… pic.twitter.com/u6MhRW1Jz7 — Michael Cook (@Michael91387113) October 24, 2025

Respuesta a “amenazas extranjeras”

Hablando en español no “tarzaneado”, Maduro también se refirió a la constante presión geopolítica, señalando que Venezuela es “amenazada de palabras diariamente por el imperio estadounidense“. Describió esta situación como una “guerra psicológica” que incluye el movimiento de elementos militares, como barcos y misiles.

“Si algún día se atrevieran (las fuerzas extranjeras) por aquí o por allá, aquí está el mayor escudo que tiene el país, la clase obrera. No se movería un alfiler y se declararía una huelga general, insurreccional, revolucionaria de la clase obrera campesina en las calles hasta que se retomara el poder para hacer una revolución aún más radical”, dijo.

“Somos amenazados de palabras diariamente por el imperio estadounidense, diariamente una guerra psicológica. Palabras para allá, palabras para acá. Que mueven un barco, que mueven un misil”, añadió.

Como parte de su estrategia, destacó la necesidad de mantener el temple, indicando que la actitud del liderazgo es de “calma y cordura“. “Nosotros aquí, nervios de acero, calma y cordura y máxima fusión popular militar-policial, que el equipo gana y seguiremos ganando la paz”, expresó.

Quejas sobre “censura” en su contra

Maduro abordó la censura en línea que, según él, afecta su alcance comunicacional (aunque no dijo nada del bloqueo de al menos 80 páginas digitales de noticias denunciado por la Sociedad Interamericana de Prensa). Acusó directamente a YouTube de censurarlo, pero insistió en que su mensaje llega al pueblo “sin necesidad de esas plataformas imperiales“.

“A mí me tiene censurado YouTube, pero nuestro corazón y nuestra mente le llega al pueblo sin necesidad de esas plataformas imperiales (…) Imbéciles, les dije a la gente de YouTube e imbéciles se quedaron. YouTube, les llegará el fin a ustedes, porque los que se meten con Venezuela, se secan. Señores y dueños del imperialismo, no importa que nos censuren; nosotros abrimos puertas con nuestro propio esfuerzo, porque no dependemos de ellos para nada. Dependemos solo de nuestras fuerzas”, dijo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.