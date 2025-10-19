Sociedad Interamericana de Prensa denunció bloqueo de páginas digitales en Venezuela

De acuerdo con un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Venezuela hay ochenta páginas digitales de noticias bloqueadas por compañías proveedoras.

“El bloqueo se ejecuta a través de las compañías de teléfono, como Telefónica, a través de su filial Movistar que tiene más de 50 % de participación en el mercado de Internet. Se considera que siendo una compañía europea viola las regulaciones internacionales al cercenar los derechos humanos en un país fuera de su ámbito”, indicó la SIP en el marco de su 81 Asamblea General y dio como ejemplo de censura a CNN, NTN24 e Infobae.

La SIP sostuvo que la radio y la televisión están sometidas a la llamada Ley Resorte.

“Un instrumento punitivo y discrecional que impone autocensura en todo el espectro radioeléctrico. No hay medios impresos independientes, solo algunos periódicos que responden al Gobierno”.

Asimismo expuso que hay 18 periodistas y trabajadores de medios de comunicación detenidos.

“Como parte de la grave represión a la que el régimen de Nicolás Maduro ha sometido a la prensa independiente durante su administración. Se teme un aumento de la represión y la violación de los derechos civiles, tras la decisión del Gobierno de decretar el estado de conmoción exterior como respuesta a la presencia militar estadounidense en aguas cercanas al país”.

La SIP puso como ejemplo el caso de Roland Carreño, quien el pasado 2 de agosto fue trasladado desde la sede sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide a un paradero desconocido.

“Durante su encarcelamiento no se le ha permitido recibir visitas ni llamadas telefónicas”, según denunció su familia.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.