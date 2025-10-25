Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la detención de Javier Cisneros

Este viernes, 24 de octubre, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció la detención del activista Javier Cisneros.

Según información del Clippve, hombres armados y sin portar identificación, ingresaron a la vivienda de Cisneros y sin mediar palabras se lo llevaron. Su abuela y hermana, quienes estaban en la vivienda al momento de la detención, fueron agredidas y amenazadas.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos indicó que Javier Cisneros padece tuberculosis y requiere un control médico estricto y tratamiento continuo.

El joven forma parte de la la juventud de la organización Vente Venezuela y ha participado activamente en actividades cívicas y de campaña electoral.

🚨 DENUNCIA URGENTE | Detención arbitraria del joven Javier Cisneros



Denunciamos y condenamos la nueva detención arbitraria del joven Javier Cisneros, de 29 años, ocurrida este viernes 24 de octubre, en medio de un operativo violento ejecutado por hombres armados sin… pic.twitter.com/XjIA9oocPF — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) October 24, 2025

Detenido por segunda vez

El Clippve recordó que esta no es la primera vez que Cisneros es detenido por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

El 17 de junio de 2024 fue detenido por funcionarios del SEBIN junto al periodista Gabriel González, durante la campaña presidencial, cuando ambos fueron interceptados al momento de ir a comprar comida para continuar con las actividades de campaña. En aquella ocasión, Javier fue liberado tras varias horas, pero Gabriel González continúa detenido en la sede de El Helicoide, en Caracas.

“Esta nueva detención, ejecutada con violencia y sin orden judicial, constituye una grave violación de derechos humanos, especialmente del derecho a la libertad personal, la integridad física y la salud, y forma parte de un patrón sistemático de persecución contra jóvenes y ciudadanos de fe”, reclamó el comité.

En los últimos días, el partido Vente Venezuela ha denunciado la detención de varios de sus activistas. Durante la tarde del 20 de octubre fue detenido Wladimir Alejandro Yépez, en el estado Lara. El 19 de este mismo mes resultó detenido el médico Pedro Fernández, miembro de la Federación de Médicos Unidos en Mérida, y también la activista activista Aracelis Balza, en el municipio Rafael Rangel, en Trujillo.