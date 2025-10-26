“Defensa del país” y “alteración del orden público”: VenApp reactiva funciones de delación digital

La plataforma gubernamental VenApp se convierte nuevamente en una aplicación de delación entre ciudadanos al reactivar funciones para recibir denuncias relacionadas con la “defensa del país” y “alteración del orden público”.

Esta plataforma fue creada en el año 2022 con el objetivo de gestionar fallas en los servicios públicos, recordó la organización Cazadores de Fake News. Ahora, tras la propuesta del gobernante Nicolás Maduro de incorporar nuevas funciones a la aplicación para que la ciudadanía reporte “las 24 horas del día todo lo que ve”, se incluyeron nuevos ítems de delación digital.

Solo unos días después de la propuesta de Maduro, esta aplicación “vuelve a activar el módulo para delatarse entre venezolanos”. En la categoría “denuncia” se crearon dos subcategorías: “defensa del país” y “alteración del orden público”.

En la subcategoría “defensa del país”, la plataforma incluyó diversidad de casos a denunciar:

Afectación de los servicios públicos

Presencia de personas sospechosas en el territorio nacional

Avistamiento de drones

Amenazas a instalaciones del Estado

Amenazas a instalaciones para la defensa de la nación

Tráfico ilegal de drogas, armas, municiones o explosivos

Presencia de grupos armados en las fronteras del país

Por su parte, en la subcategoría “alteración del orden público” se incluyeron los siguientes casos a denunciar:

Alteración del orden público

Daños al patrimonio público

Cierre de vías públicas

Difusión de información falsa con fines maliciosos

Manifestaciones violentas

Intimidación, amenazas y ataques a personas

Saqueos

Robo

Uso de plataformas como mecanismo de delación

Cazadores de Fake News recordó que durante la crisis poselectoral de 2024 varias plataformas vinculadas al oficialismo se utilizaron para “promover delaciones, recibir denuncias sobre focos violentos y fake news”, tales como VenApp y CC200, así como grupos de Telegram administrados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. “La iniciativa se convirtió en una campaña de terror”, alertó la organización.

“Una operación de delaciones comenzó a impulsarse de forma simultánea a la ‘Operación Tun Tun’. Potenció la represión en las calles, con cientos de detenciones arbitrarias, agudizando la desmovilización ciudadana y las violaciones de derechos humanos en el país”, añadió.

Para aquel momento, ciudadanos fueron detenidos por expresarse en chats o estados de WhatsApp. Además, fueron acusados de “incitar al odio”, aunque, según recordó Cazadores de Fake News, “muchos de sus mensajes no tenían una influencia o viralidad significativa”.

“Otros, incluso menores de edad, fueron buscados y acusados de participar en actividades ‘terroristas’ a partir de delaciones sin sustento probatorio realizadas en un grupo de Telegram administrado por funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana”, acotó la organización.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.