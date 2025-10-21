Alertan sobre propuesta de Maduro de reactivar VenApp como plataforma de “persecución digital”

Nuevamente se encendieron las alarmas después que Nicolás Maduro propuso este lunes, 20 de octubre, la creación de una función dentro de la plataforma digital estatal VenApp que funcionaría como una forma de aplicar persecución digital contra las voces disidentes.

Durante la inauguración de la Sala de Autogobierno, Maduro señaló: “El sistema VenApp debe proceder junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (…) a crear una aplicación en el sistema VenApp para que el pueblo de manera segura esté reportando las 24 horas del día todo lo que ve, todo lo que oye para seguir ganando la paz, la tranquilidad”.

#21Oct #Gobierno

Maduro ordena crear app para que le reporten “todo lo que vean y escuchen”pic.twitter.com/o59rFXXEpb

⚠️ En una nueva escalada del control social, Nicolás Maduro ordenó este lunes el desarrollo de una aplicación —dentro del sistema VenApp— para que la población… — Reporte Ya (@ReporteYa) October 21, 2025

Tras este anuncio de Maduro, la ONG Un Mundo Sin Mordaza manifestó su preocupación pues esta medida, coordinada junto a la FANB, las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral “institucionaliza un sistema de vigilancia masiva contrario a los estándares internacionales de derechos humanos”.

En un comunicado, la organización recordó que tras las elecciones presidenciales de 2024 “Venezuela ha atravesado un periodo caracterizado por represión, censura y persecución política”. En este contexto, “VenApp ha sido utilizada por organismos del Estado como un mecanismo de control social y hostigamiento, permitiendo rastrear denuncias y comentarios críticos contra el gobierno”.

“La nueva orden del régimen amplía estos riesgos, legitimando la delación digital y profundizando la criminalización de la disidencia bajo la narrativa de la ‘defensa de la paz'”, alertó la organización.

Un Mundo Sin Mordaza señaló que esta política vulnera varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y contraviene otros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “El uso de plataformas tecnológicas con fines de vigilancia ciudadana carece de base legal legítima, proporcionalidad y necesidad, configurando una práctica incompatible con el principio de legalidad y con el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias”, acotó la ONG.

“Estas medidas no buscan preservar la paz, sino perfeccionar la represión mediante medios digitales, incentivando la autocensura y el miedo colectivo. En lugar de promover el diálogo y la participación, el Estado venezolano recurre a la vigilancia como método de control político, consolidando andamiaje arbitrario con fachada institucional”, alertó Un Mundo Sin Mordaza.

Uso de VenApp como mecanismo de delación tras las presidenciales

Tras los polémicos resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de los comicios presidenciales de 2024, en contra de los cuales surgieron protestas en todo el país, VenApp sirvió como una plataforma de delación al añadirse una ventana para denuncias a personas que desde el oficialismo eran calificadas como “fascistas” por participar en las manifestaciones.

Fue Nicolás Maduro, el 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones, quien en una alocución llamó a sus seguidores a utilizar el ‘1×10 del Buen Gobierno’ de la plataforma para este fin de delación.

El informe “Terror en redes: VenApp, la aplicación que evolucionó para reprimir”, publicado en agosto de 2024 por ProBox, DFRLab y DDIA, documenta cómo el gobierno de Nicolás Maduro transformó la aplicación oficial VenApp en un instrumento de vigilancia y delación ciudadana tras las elecciones presidenciales.

Inicialmente concebida para reportar fallas de servicios públicos, VenApp fue modificada para permitir denuncias anónimas contra manifestantes, opositores y críticos del régimen, bajo una nueva categoría denominada “guarimba fascista”. La aplicación fue promovida masivamente en redes como YouTube, Telegram, WhatsApp, TikTok, Instagram y X, acompañada de etiquetas como #GuarimbasFascistas y #OperacionTumTum, que retomaban narrativas represivas de años anteriores.

Los hallazgos del informe revelan que entre el 30 de julio y el 1 de agosto de 2024 se registró un pico de actividad digital con más de 1.500 videos y miles de menciones vinculadas al uso de VenApp para denunciar ciudadanos. Influenciadores y funcionarios chavistas difundieron tutoriales sobre cómo “reportar guarimbas”, mientras grupos en Telegram —como Caza Guarimbas VE— comenzaron a elaborar listas de personas identificadas como opositoras, evocando episodios históricos de persecución como la Lista Tascón (2003) o la Operación Tun Tun (2017).

La presión de activistas y periodistas llevó a que Google y Apple retiraran la aplicación de sus tiendas, aunque el gobierno de Maduro respondió distribuyendo el archivo APK por canales alternos y denunciando “censura imperialista”. Actualmente está disponible solo desde la web.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.