El Mañanero del 4 de agosto: la cifra de desaparecidos en sismos sigue en el limbo

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 4 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Luego de diez días de opacidad e interrupción de los reportes diarios que se emitieron de manera consecutiva entre el 24 de junio y el 24 de julio, el Ejecutivo reapareció este 3 de agosto con un balance de los sismos. Bajo la denominación de “Boletín Informativo Semanal: Etapa de Reconstrucción”, las autoridades oficializaron un cambio de esquema en la entrega de datos.

El nuevo reporte registra un incremento en la cifra de víctimas mortales, que pasó de 5546 (al 24 de julio) a 6125 fallecidos confirmados, lo que representa 579 decesos adicionales sumados en este lapso de diez días.

Sin embargo, el patrón de opacidad se mantiene: el Estado continúa omitiendo la cifra total de personas desaparecidas, un reclamo central de familiares que siguen buscando a sus allegados desde el día de los sismos, así como de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Lee acá más información sobre el nuevo balance

Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/Euro BCV

La cita

El mensaje con el que Delcy Rodríguez pidió a los venezolanos racionar agua y luz: “Además, hizo un llamado a los venezolanos a aplicar el que consideró “quizás el plan más importante”, el de ahorrar energía eléctrica y agua. “Vamos a prepararnos, es la etapa de la preparación, y yo pido que Venezuela esté preparada, (…) vamos a unirnos para cuidar a la naturaleza, (…) para que el consumo tanto de energía eléctrica como de agua sea racional”.

Lo que rompe en redes

“Spider-Man: Brand New Day” se convirtió en el estreno sensación de 2026. Ya rompió el récord de “Avengers: Endgame” como el mejor fin de semana de estreno en las taquillas de Norteamérica, con una recaudación de 360 millones de dólares en las salas de Estados Unidos y Canadá, informó Sony Pictures. En todo el mundo, recaudó 927 millones de dólares en su fin de semana de lanzamiento.

‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ has surpassed $1 billion at the worldwide box office – now eyeing a $2.1B+ finish.



It cost $225 million to produce. pic.twitter.com/6eIshjhRfn — Film Updates (@FilmUpdates) August 3, 2026

Azuquita pa’l café

Restauraron el mural de “Tsunami” en el Paseo Los Ilustres de la UCV, Caracas, que había sido vandalizado.

El perrito rescatista salvó la vida de al menos 26 personas tras los sismos.

#ahora El muralista Giordanis Sánchez logró restaurar el mural de Tsunami que fue vandalizado en el Paseo Los Ilustres de la UCV, Caracas.



Decenas de personas ayudaron a la restauración de la obra en honor al perro rescatista que salvó la vida de 26 personas tras los terremotos pic.twitter.com/hTBxAWwwih — Robert Lobo (@RobertLobo_) August 2, 2026

La ñapa (recomendamos…)

¿Está quedando Diosdado Cabello aislado del diálogo? Consulta este análisis especial en NTN24.