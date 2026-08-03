Ante el inicio del proceso de diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y el Parlamento oficialista de 2025, la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) pidió el pasado 2 de agosto que la agenda de negociación priorice la restitución de derechos ciudadanos y no se desarrolle al margen de las necesidades de la población.

El pronunciamiento fue publicado después de que las delegaciones de ambos bloques políticos iniciaran contactos el 1 de agosto mediante una llamada telefónica entre el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, y la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera.

Durante esa conversación acordaron sostener una reunión presencial en Caracas y definieron una agenda inicial que incluye la atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, el fortalecimiento de la democracia y los derechos y garantías políticas.

La delegación del Parlamento oficialista estará integrada por Jorge Rodríguez, Ana María Sanjuan, Jorge Arreaza, América Pérez, Genesis Garvett y Pedro Infante. Por su parte, la Asamblea Nacional de 2015 designó a Dinorah Figuera, Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara como integrantes de su comisión técnica política.

Los dirigentes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, entretanto, anunciaron que no participarán en la mesa de negociación, aunque manifestaron que no serán un obstáculo para las iniciativas que produzcan avances.

Las prioridades planteadas por Fundehullan

En ese contexto, Fundehullan planteó tres aspectos que, a su juicio, deben ocupar un lugar prioritario en la negociación para avanzar hacia una transición democrática.

Como primer punto, la libertad plena para todas las personas privadas de libertad por motivos políticos. La organización considera que la restitución de derechos pasa por la liberación de quienes permanecen detenidos por razones políticas.

La organización considera que la restitución de derechos pasa por la liberación de quienes permanecen detenidos por razones políticas. Como segundo punto, pidió salarios dignos e ingresos ajustados a la realidad económica del país, al señalar que la agenda de negociación también debe responder a las condiciones de vida de la población.

al señalar que la agenda de negociación también debe responder a las condiciones de vida de la población. Como tercer punto, la organización planteó la necesidad de fortalecer las garantías institucionales mediante una reforma profunda del sistema judicial y la conformación de un Consejo Nacional Electoral transparente que permita la celebración de elecciones libres.

“Sin derechos no hay democracia: la agenda ciudadana debe ser el centro de cualquier negociación en Venezuela“, expresó Fundehullan al presentar su posición, al tiempo que sostuvo que la recuperación del país pasa por la restitución de los derechos y la dignidad de la población.

Sin derechos no hay democracia: La agenda ciudadana debe ser el centro de cualquier negociación en Venezuela.



Ante los anuncios sobre el proceso de diálogo entre factores de la oposición y el oficialismo, desde @FundehullanVzla reiteramos que la ruta hacia la restitución de la… pic.twitter.com/7V3deSlUqy — Fundehullan Vzla (@FundehullanVzla) August 2, 2026

Una agenda compartida por otros sectores

Las propuestas de Fundehullan se conocen mientras distintas organizaciones de la sociedad civil han comenzado a presentar planteamientos sobre el contenido que, a su juicio, debería orientar las conversaciones entre el oficialismo y la oposición.

Entre ellas figura la plataforma QuieroElegir.org, impulsada por Transparencia Venezuela, que presentó una propuesta para una transición democrática basada en una ruta electoral verificable.

El documento plantea, entre otros aspectos, la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias en un plazo máximo de un año, la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral independiente, garantías para la participación política, observación internacional y mecanismos de transparencia y seguimiento de los acuerdos.

Estas iniciativas fueron divulgadas en los días posteriores al anuncio del proceso de diálogo y buscan incorporar demandas ciudadanas al debate sobre la eventual negociación política en Venezuela.

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