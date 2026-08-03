El Mañanero del 3 de agosto: Las OPPPE de La Guaira no eran el lugar seguro que prometió el gobierno

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 3 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

La Alianza Rebelde Investiga (ARI) hizo un recorrido guiado por un ingeniero civil en los nueve urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) de La Guaira que deben su nombre a la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) para entender por qué colapsaron los edificios durante los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del 24 de junio.

Aunque el gobierno de Hugo Chávez presentó las OPPPE como un proyecto habitacional digno y seguro para personas damnificadas por desastres naturales en el entonces llamado estado Vargas, hay decisiones de diseño y el incumplimiento de reglas de construcción que dificultan la evacuación de sus habitantes en el doblete sísmico.

El reportaje «Radiografía de las OPPPE de La Guaira» enumera las irregularidades identificadas en las 43 moles de 12 pisos y 3.637 apartamentos repartidos en 43 torres: 16, equivalente al 37 % del total, se desplomaron por completo.

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Recién salido del horno: otras noticias

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La cita

“Vimos la cara más oscura, la irresponsabilidad, la corrupción, la indolencia, esa la ausencia de humanidad y de compasión, porque no es solo lo que no hicieron, sino el haber intentado e impedido que otros ayudaran”, María Corina Machado sobre gestión gubernamental de los terremotos.

Lo que rompe en redes

La noche del 1 de agosto, familiares de presos políticos se concentraron en El Rodeo I para realizar la actividad “Mesa para proteger la vida”. Desde allí, exigieron la libertad inmediata de todos los detenidos por motivos políticos y que su caso sea prioridad en las futuras conversaciones sobre Venezuela.

🧵 Hoy #1Ago, familiares de presos políticos se concentraron en El Rodeo I para realizar la actividad "Mesa para proteger la vida". Desde allí, exigieron la libertad inmediata de todos los detenidos por motivos políticos y que su caso sea prioridad en las futuras conversaciones… pic.twitter.com/P07EqVMzxt — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) August 2, 2026

Azuquita pa’l café

Un gatito siamés nombrado “Félix” fue rescatado en días pasados de los escombros de La Guaira, tras haber permanecido atrapado más de un mes por los devastadores terremotos del 24 de junio. El felino se está recuperando y sus cuidadores informaron que tiene buen apetito.

La ñapa (recomendamos…)