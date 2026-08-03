Más de 1,3 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria por sismos del 24 de junio

Las Naciones Unidas y sus organizaciones socias estiman que más de 1,3 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria urgente durante los próximos seis meses tras los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, afectando especialmente a La Guaira.

Según el último reporte que difundió Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional oficialista, hasta el 24 de julio, las autoridades contabilizaban 5546 personas fallecidas y 16 740 heridas a causa de los terremotos. Además, la destrucción total o parcial de 856 edificaciones dejó a 17 907 personas sin hogar debido a que 856 edificaciones resultaron afectadas, de las cuales 190 que colapsaron.

Para alcanzar a la población con necesidades urgentes, la ONU requiere 299 millones de dólares adicionales, que se suman a los 632 millones solicitados al inicio del año, para un total de 931 millones.

Respuesta humanitaria por sector

Al menos 70 organizaciones coordinan una respuesta multisectorial que ya supera las 3000 actividades en los territorios más golpeados por la emergencia. Los diferentes clústeres enfocan sus intervenciones en salvar vidas, restablecer la infraestructura básica y brindar soporte continuo a las familias desplazadas.

Seguridad Alimentaria

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) atiende a las comunidades mediante la entrega de canastas familiares, kits de alimentos listos para consumir, comidas calientes en refugios y cupones electrónicos, garantizando la nutrición de más de 161 000 personas.

Agua, Saneamiento e Higiene (ASH)

Agencias como Unicef y la OIM operan letrinas de emergencia, estaciones de lavado, distribución de kits de higiene y camiones cisterna. Además, instalaron una planta de potabilización por ósmosis inversa en el Hospital Dermatológico Martín Vegas y realizan evaluaciones técnicas a las redes hídricas en varios estados.

Alojamiento, energía y enseres

La OIM y Acnur lideran la gestión operativa en los principales campamentos transitorios de La Guaira. Las organizaciones han distribuido miles de lonas plásticas, sets de cocina, kits de refugio, herramientas de habitabilidad, módulos temporales y luminarias solares para mejorar las condiciones de vida y seguridad de los albergados.

Salud

La OPS/OMS y la OIM apoyan al Ministerio de Salud con insumos médicos, laboratorios de diagnóstico y vigilancia epidemiológica ante 29 eventos de interés sanitario. Al mismo tiempo, los equipos móviles desplegados en el terreno ofrecen consultas médicas especializadas, medicamentos y brigadas de vacunación masiva.

Nutrición

Unicef despliega paquetes de servicios esenciales que incluyen el tamizaje nutricional de más de 3200 niños menores de cinco años, la entrega de suplementos a embarazadas y lactantes, y talleres de orientación sobre la alimentación infantil.

Protección

El clúster de protección prioriza la salud mental, la atención psicosocial, la gestión de casos y la mitigación de la violencia basada en género. A través de Espacios Amigables para la Niñez y equipos especializados de Acnur, Unfpa y Unicef, garantizan orientación legal, prevención de la separación familiar y reunificación de menores.

Educación y desarrollo infantil temprano

Las organizaciones promueven espacios de juego, cuidado cariñoso y apoyo psicosocial para la primera infancia en los albergues. En paralelo, Unicef encabeza la Evaluación de Necesidades Posteriores al Desastre para planificar la rehabilitación del sistema educativo nacional.

Logística y telecomunicaciones

El Grupo de Trabajo de Logística gestiona el transporte de cientos de toneladas de carga humanitaria en más de 23 vuelos y almacenes especializados. Por su parte, el sector de telecomunicaciones instaló puntos de carga para dispositivos móviles y redes de internet comunitario en los campamentos prioritarios.

Situación por estado tras la emergencia sismológica

En el estado Miranda, la respuesta humanitaria concentra sus esfuerzos en los municipios Plaza, Zamora, Chacao, Sucre y Baruta por registrar la mayor cantidad de afectaciones. Por su parte, el Distrito Capital mantiene habilitados campamentos transitorios que albergan a 9092 personas que perdieron sus hogares.

La Guaira concentra la mayor cantidad de población alojada en refugios temporales, sumando un total de 12 752 personas asistidas, según cifras de la ONY. Las comisiones técnicas clasificaron 3237 estructuras en etiqueta verde, mientras que 1785 recibieron etiqueta amarilla de uso restringido y 1885 quedaron marcadas en etiqueta roja por daños severos.

En Carabobo y Yaracuy, organizaciones como Acción Contra el Hambre, Cáritas Venezuela y la Cruz Roja brindan asistencia básica, nutrición y protección a las comunidades afectadas. Los equipos humanitarios priorizan el acompañamiento social y la instalación de sistemas comunitarios de agua potable.

Asimismo, en el municipio Silva (Falcón), unas 37 familias afectadas se desplazaron de manera voluntaria hacia Miranda y Colina para alojarse en casas de familiares. Equipos especializados capacitan a funcionarios locales en primeros auxilios psicológicos y estructuran los planes de recuperación temprana junto con las comunidades.

Lara registra 300 familias afectadas por anegaciones y enfrenta complicaciones debido al colapso de la red eléctrica y el bloqueo de la Troncal 007. En Zulia, las autoridades reportan la llegada de 494 personas afectadas, concentrando la atención en el terminal de Maracaibo y mitigando los riesgos por cortes de electricidad y brotes de dengue.

Finalmente, en Trujillo, 314 personas permanecen en espacios temporales distribuidos en 14 municipios, donde el colapso vial y más de 15 deslizamientos obstaculizan la cadena de suministros. Sucre registra la llegada de 651 personas desplazadas, mientras que Bolívar y Delta Amacuro atienden a decenas de familias migrantes con alimentos, enseres y jornadas de apoyo psicosocial.

Coordinación humanitaria

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) lidera la articulación estratégica entre agencias internacionales, organizaciones socias y autoridades nacionales para garantizar la atención en salud, alojamiento, alimentación, agua, saneamiento y protección.

Según el reporte de la ONU, las mesas de trabajo interdisciplinarias fortalecen la protección del personal de primera respuesta y la unificación de protocolos para la atención psicológica y psiquiátrica de las víctimas. Asimismo, las autoridades diplomáticas registran 106 donaciones internacionales provenientes de 41 países. En paralelo, el Gobierno nacional, el PNUD, la Unión Europea y el Banco Mundial pusieron en marcha la Evaluación de Necesidades Posdesastre para determinar los daños en nueve sectores socioeconómicos en un plazo de 60 días.

Las organizaciones de ayuda solicitaron 299 millones de dólares adicionales mediante una adenda al Plan de Respuesta Humanitaria, elevando el presupuesto total a 931 millones para sostener las operaciones durante seis meses. Hasta el momento del reporte, las contribuciones movilizadas alcanzan 392,9 millones de dólares, monto que cubre el 42,2 % de los fondos requeridos, sumado a otros 80,4 millones recibidos fuera del esquema principal.

Puede leer el reporte completo a continuación:

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