Réplicas de los terremotos del 24 de junio podrían extenderse hasta por cinco meses 

Los recientes sismos reportados en distintas zonas del país forman parte de una secuencia esperada dentro del reajuste de las fallas en Venezuela tras el doblete sísmico de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado 24 de junio. El presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, Feliciano De Santis, explicó en una entrevista realizada por Shirley Radio que los movimientos reportados a principios de agosto (un sismo de magnitud 4,2 en San Felipe, estado Yaracuy, y otro similar en el estado Sucre) no son hechos aislados, sino que responden a un comportamiento “habitual” después de dos grandes terremotos.

De Santis explicó que el suceso en Yaracuy ocurrió dentro de la zona epicentral donde ocurrió el doblete, mientras que el registrado en Sucre está asociado al sistema de la Falla de El Pilar, donde el especialista señaló que hay una interconexión a nivel nacional con esta falla:

“Toda la falla, a pesar de que se llama Boconó-San Sebastián-El Pilar, es un mismo sistema. lo que está sucediendo en una parte del sistema repercute en el otro. Entonces, es un mismo sistema que está dando la sismicidad que es propia, como repito, de lo que sucede después de dos grandes sismos, como los que hemos visto el 24”, explicó el especialista.

Proyección de las réplicas

El origen de esta recurrencia de sismos radica en la magnitud de la deformación ocasionada por los terremotos de mayor fuerza.

“Se estima que hubo un desplazamiento de dos metros en la parte submarina. Eso trae como consecuencia que todo el sistema, de alguna manera, tiene que absorber, ajustarse o equilibrarse a esa nueva deformación”, aclaró De Santis.

Con respecto a la duración de estas concentraciones tectónicas, la Sociedad Venezolana de Geólogos señala que el “tiempo de estabilización” suele tomar varios meses: “En eventos anteriores, ha estado más o menos en el orden de 3 meses, pero eso no significa que no pueda durar de 4 o a 5 meses”, advirtió el geólogo

Desde la perspectiva científica y geológica las réplicas son secuencias de sismos más pequeños que ocurren en la misma zona de un terremoto de mayor magnitud y representan ajustes más reducidos a lo largo de la falla que se desplazó. A diferencia de los llamados “enjambres sísmicos” que consisten en una serie de múltiples sismos pequeños sin uno principal más fuerte, por esto mismo las réplicas siguen directamente un terremoto mayor y van perdiendo la frecuencia e intensidad con el paso del tiempo.

Profundidad de los sismos

De Santis indicó que, en la secuencia esperada luego de sismos superiores a 7, se proyecta una escala una escala de réplicas regulares con magnitud 6 y también de 5, aún así él explica que hubo un decaimiento en los sismos y estos se concentraron en actualmente en magnitudes más moderadas.

“El decaimiento fue rápido, se probó un decaimiento rápido y, hasta ahora, lo que tenemos es sismicidad de 4, de 5 hacia abajo y, gracias a Dios, para que la gente ya vaya ganando tranquilidad”, manifestó el experto.

Algunos estudios sobre sismos y geología enfatizan que la profundidad en la que ocurren es determinante en la intensidad con la que se puede sentir en la superficie, ya que la energía se va perdiendo a medida que viaja desde el centro del sismo hasta la tierra. Es así que un evento sísmico a solo 20 kilómetros de profundidad provocará un movimiento mucho más fuerte que uno originado a 500 kilómetros con la misma magnitud. En Venezuela, la actividad sísmica suele concentrarse en la capa más superficial y explicaría por qué el movimiento se percibe con tanta seguridad.

Finalmente, el presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos enfatizó que aunque se comprende la naturaleza de la situación, no se puede anticipar con precisión lo que va a suceder y recordó que no existen métodos científicos para predecir terremotos ni sus magnitudes exactas.

“Todo el sistema está conectado, interconectado y el único problema es que no sabemos cómo con esa interconexión pudiéramos hacer algún tipo de predicción sobre otro evento sísmico importante. Es imposible decirlo, pero sí está todo un poquito, para decirlo en términos coloquiales, un poquito inestable y hay que esperar que todo se equilibre”, concluyó Di Santis.

Los sismos en Venezuela desconcertaron a la ciencia

Los dos movimientos telúricos que sacudieron la costa norte de Venezuela el 24 de junio ocurrieron una diferencia de apenas 39 segundos. El primer sismo registró una magnitud de 7.2 cerca de San Felipe, y fue seguido inmediatamente por uno aún mayor de 7.5, que recientemente fue reubicado en la parte oeste de Catia La Mar.

Los científicos de agencias como el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) lo catalogaron como un caso de estudio único y lo situaron como el tercer doblete con el intervalo de tiempo más corto registrado en la historia moderna, detrás del evento de Harnai -en Pakistán en 1997- con 19 segundos, y el de Fukushima -en 2021 con 20 segundos-.

Luego del doblete sísmico en Turquía y Siria (2023), de magnitud 7.8 y 7.6 respectivamente, la revista Nature publicó Distinct triggering mechanisms of the 2023 Türkiye earthquake doublet. Asimismo, el estudio en National Institutes of Health Complexities of the Turkey-Syria doublet earthquake sequence documenta cómo la interacción de fallas activó ramas sísmicas distintas a lo largo de 300 km y multiplicó exponencialmente la cantidad de réplicas complejas.

Otros científicos evaluaron lo ocurrido tras el doblete de Qotur (2020): Publicado en Springer, el artículo Aftershock Analyses of the Qotur Doublet-Earthquakes utilizó relocalización sísmica de alta precisión (HypoDD) para demostrar cómo los dos sismos principales generan réplicas que migran y delinean zonas de falla mucho más extensas y profundas que un sismo ordinario.

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