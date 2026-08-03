Reaparece el balance de los sismos: ahora será semanal y sigue sin reportar desaparecidos

Luego de diez días de opacidad e interrupción de los reportes diarios que se emitieron de manera consecutiva entre el 24 de junio y el 24 de julio, el Ejecutivo reapareció este 3 de agosto con un balance de los sismos. Bajo la denominación de “Boletín Informativo Semanal: Etapa de Reconstrucción”, las autoridades oficializaron un cambio de esquema en la entrega de datos.

El nuevo reporte registra un incremento en la cifra de víctimas mortales, que pasó de 5546 (al 24 de julio) a 6125 fallecidos confirmados, lo que representa 579 decesos adicionales sumados en este lapso de diez días.

Sin embargo, el patrón de opacidad se mantiene: el Estado continúa omitiendo la cifra total de personas desaparecidas, un reclamo central de familiares que siguen buscando a sus allegados desde el día de los sismos, así como de organizaciones defensoras de derechos humanos.

No se reporta cifra de damnificados

Al comparar la infografía del 24 de julio con el reporte del 3 de agosto, destaca la desaparición de varios renglones de información:

Rescatados sin variación: La cifra de personas rescatadas se mantiene congelada en 6462.

Eliminación del conteo de heridos y damnificados: Mientras el 24 de julio se reportaban 16 740 heridos y 17 907 damnificados, el nuevo boletín omitió por completo ambos renglones, limitándose a indicar que 60 992 personas han sido atendidas en hospitales (+ 13 050 respecto a la cifra previa de 47 942).

Visibilidad cero a refugios y logística: Se sacaron del balance las métricas sobre campamentos transitorios (que eran 107 con 23 811 personas abrigadas), la cantidad de familias atendidas, el volumen de agua y alimentos distribuidos, el número de voluntarios y el conteo de réplicas sísmicas.

El nuevo foco: infraestructura y recolección de escombros

En sustitución de los datos sobre personas refugiadas y afectadas, el nuevo formato migró hacia la denominada “Etapa de Reconstrucción”, con la incorporación de las siguientes estadísticas.

Viviendas evaluadas: Se contabilizan 43 679 viviendas inspeccionadas, de las cuales 41 624 presentan algún nivel de afectación. De este grupo, 25 325 son clasificadas como habitables, 9866 con uso restringido y 6433 catalogadas en alto riesgo.

Se contabilizan De este grupo, 25 325 son clasificadas como habitables, 9866 con uso restringido y 6433 catalogadas en alto riesgo. Entregas habitacionales: El reporte oficial arroja la entrega de solo 287 viviendas hasta la fecha.

El reporte oficial arroja la entrega de solo 287 viviendas hasta la fecha. Lento avance en escombros: El balance cuantifica en 346 755 las toneladas de escombros recogidos, lo que según la propia infografía gubernamental representa apenas el 16,51% del total estimado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.